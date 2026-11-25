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El Poder Ejecutivo autorizó la modificación de las condiciones de explotación de una cantera de tosca situada en el padrón rural 16.920 de la primera sección catastral del departamento de Colonia, destinada a abastecer las obras de infraestructura de la ruta 1 entre los empalmes con las rutas 22 y 50.

La resolución, firmada el 13 de noviembre por el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, habilita a Ramón C. Álvarez S.A. a extraer hasta 150.000 metros cúbicos de material en una superficie de 53.036 metros cuadrados, durante un período máximo de 24 meses.

Documentación técnica de la Corporación Vial del Uruguay permite situar el acceso al predio a la altura del kilómetro 2 de la ruta 50, carretera que comunica la ruta 1 con Tarariras.

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El yacimiento cuenta con antecedentes de explotación desde 2017, cuando fue incorporado al inventario nacional de canteras de obras públicas para abastecer los trabajos de pavimentación de la ruta 50, ejecutados entonces por Serviam S.A.

La nueva autorización se vincula con una intervención sobre 15,65 kilómetros de la ruta 1. El contrato, suscrito en septiembre de 2024 y modificado en abril de 2026, comprende la construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiación de la infraestructura vial. Su finalización está prevista para marzo de 2037.

En agosto de este año, el Poder Ejecutivo declaró promovida la actividad, otorgándole beneficios fiscales asociados a la inversión.

La explotación de la cantera cuenta, además, con las autorizaciones ambientales concedidas por el Ministerio de Ambiente en julio de 2025.

La empresa deberá informar al Registro Nacional de Canteras de Obras Públicas cualquier modificación en la superficie de explotación, el volumen extraído, los plazos o el destino de los materiales.