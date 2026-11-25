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La Mesa de Desarrollo Rural de Colonia se reunirá este jueves 26 de noviembre, a las 9.30 horas, en la granja Las 3 Marías, ubicada en el kilómetro 257 de la ruta 21, en Colonia Estrella, según la convocatoria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Estas mesas, creadas en 2007 por la Ley 18.126 de Descentralización y Coordinación de Políticas Agropecuarias, constituyen un ámbito de participación en el que las organizaciones de productores, los trabajadores rurales y las instituciones públicas identifican necesidades y articulan proyectos de desarrollo territorial.

En un departamento caracterizado por la diversidad de sus actividades agropecuarias, desde la lechería y la agricultura hasta la vitivinicultura y la producción hortícola, estos encuentros permiten conocer las demandas del sector y su incorporación a las políticas públicas.

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El acceso al financiamiento, la asistencia técnica, la disponibilidad de agua, la infraestructura rural y las estrategias de adaptación frente a fenómenos climáticos extremos constituyen asuntos de interés para la producción familiar y la sostenibilidad de los establecimientos agropecuarios.

La convocatoria ministerial no especifica el orden del día de la reunión. No obstante, el encuentro ofrece una oportunidad para conocer las prioridades de las organizaciones rurales de Colonia, los programas estatales disponibles y el grado de coordinación entre las instituciones que intervienen en el territorio.

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Uno de los aspectos de interés será conocer cómo las demandas de los productores se traducen en proyectos, recursos y acciones concretas de alcance departamental.