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Por Gabriel Gabbiani

Un total de 577 voluntarios recolectaron 2.330 kilogramos de residuos durante la 17.ª Jornada Internacional de Limpieza de Costas, realizada el sábado 14 de noviembre en 23 playas del departamento de Colonia. En menos de dos horas, los participantes recorrieron 18,3 kilómetros de costa.

Colonia del Sacramento concentró la mayor participación, con 205 voluntarios y 840 kilos de residuos recogidos. Le siguieron la Costa del Inmigrante, con 134 participantes y 610 kilos, y Juan Lacaze, donde 85 personas recolectaron 492 kilos en las playas Verde, Charrúa y Villa Pancha.

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En Nueva Palmira se recogieron 93 kilos; en El Calabrés, 73; en Artilleros, 55; en Santa Ana y El Ensueño, 52, y en Conchillas, 35. En Carmelo participaron 40 voluntarios, aunque no se dispone de información sobre el volumen de residuos retirados ni la extensión recorrida.

Las botellas de plástico estuvieron entre los elementos más frecuentes de la recolección.

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La actividad fue promovida por el Ministerio de Ambiente, con el apoyo de la Intendencia de Colonia, los municipios costeros y el Grupo de Educación Ambiental Panda. Participaron centros educativos, organizaciones sociales, comisiones barriales y voluntarios de entre 5 y 90 años.

Además de la limpieza, la jornada permitió registrar y clasificar los residuos encontrados. Esta información contribuye a conocer la composición de los desechos presentes en los ecosistemas costeros y constituye un insumo para el diseño de políticas públicas de gestión ambiental.

La iniciativa internacional, impulsada por Ocean Conservancy, se desarrolla desde hace cuatro décadas en más de 100 países.