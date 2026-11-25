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La Intendencia de Colonia inició este martes 24 de noviembre las coordinaciones para implementar un proceso de regularización, presupuestación y ascenso de funcionarios municipales, previsto en el Presupuesto Departamental 2026-2030 y en el convenio colectivo firmado con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) el pasado 9 de enero.

El Ejecutivo Departamental, representantes del sindicato y el equipo técnico de la comuna mantuvieron reuniones con los directores de las distintas dependencias y, posteriormente, con los alcaldes.

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El proceso comprende tanto a trabajadores contratados como a funcionarios presupuestados que perciben diferencias salariales por desempeñar funciones distintas a las correspondientes a sus cargos.

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Según establece el convenio, podrán acceder a la presupuestación quienes hayan ingresado mediante concurso y acrediten un año de antigüedad en el cargo; quienes lo hayan hecho por sorteo, con un mínimo de dos años, y quienes ingresaron por designación directa, con seis años de vinculación continua.

Los trabajadores deberán cumplir, además, otros requisitos funcionales y administrativos.

Para implementar el procedimiento se constituirá un Tribunal de Evaluación integrado por tres representantes de la Intendencia y dos de ADEOM. El organismo analizará los antecedentes laborales y las evaluaciones realizadas por las respectivas direcciones.

Los funcionarios podrán presentar descargos antes de que el Ejecutivo Departamental adopte una resolución definitiva.

El acuerdo también prevé adecuar los cargos y grados de aquellos trabajadores que perciben diferencias salariales, incorporándolas a su remuneración presupuestal cuando corresponda, sin pérdida de ingresos ni afectación de derechos adquiridos.

La medida forma parte de una política de reorganización administrativa que comprende las distintas dependencias de la Intendencia y sus municipios.

En términos económicos, el Presupuesto Quinquenal destina $10.586 millones a remuneraciones, aproximadamente el 43,6% de los egresos proyectados para el período.