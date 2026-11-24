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Funcionarios de la Jefatura de Policía de Colonia participaron en el octavo curso de operadores K9, una capacitación especializada en el manejo y entrenamiento de perros destinados a tareas de seguridad pública, según informó el Ministerio del Interior el lunes 23 de noviembre.

La actividad, organizada por la Guardia Republicana, contó inicialmente con 26 participantes, de los cuales 20 completaron y aprobaron el programa de formación. Participaron efectivos de cuatro jefaturas departamentales, la Armada Nacional y la propia Guardia Republicana.

Durante cuatro semanas, los funcionarios recibieron formación teórica y práctica sobre comportamiento animal, técnicas de entrenamiento, procedimientos de seguridad y primeros auxilios veterinarios.

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La denominación K9 identifica a las unidades especializadas que trabajan con perros adiestrados para cumplir diferentes funciones policiales. Dependiendo de su preparación, estos animales pueden intervenir en operaciones de búsqueda de personas, detección de sustancias y apoyo a procedimientos de seguridad.

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La participación de funcionarios de Colonia forma parte de las instancias de capacitación especializada que desarrolla el Ministerio del Interior para las distintas dependencias policiales del país.