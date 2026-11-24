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El Poder Ejecutivo autorizó el arrendamiento de una vivienda en Colonia del Sacramento destinada al jefe de la Región III del Comando Interior de la Dirección Nacional de Bomberos, mediante una resolución del 13 de noviembre de 2026, publicada por Presidencia de la República.

El contrato prevé un alquiler mensual de $20.000, equivalente a $240.000 durante el primer año, con posibilidad de prorrogarlo por otros doce meses y aplicar el correspondiente reajuste del precio.

La jefatura regional tiene su base en Colonia del Sacramento y comprende los destacamentos de Bomberos de Colonia y Soriano, de acuerdo con el protocolo departamental de respuesta a emergencias y desastres del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

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Entre las responsabilidades de la jefatura se encuentra la conducción y coordinación de los destacamentos bajo su jurisdicción, dependientes del Comando de los Servicios de Bomberos del Interior del País.

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La documentación, incorporada al expediente 2025-4-24-0002919 del Ministerio del Interior, identifica a Brunelli SAS como la empresa arrendadora del inmueble, que tendrá un destino exclusivamente residencial.

El Departamento de Arquitectura de Bomberos informó que el importe del alquiler se encuentra dentro de los valores del mercado inmobiliario, mientras que el Departamento Notarial del Ministerio del Interior se pronunció sobre la procedencia del contrato mediante un dictamen del 23 de junio de 2026.

La resolución faculta a la directora nacional de Bomberos, comisaria general Valeria Vasconcellos, a suscribir el contrato en representación del Estado.

La documentación publicada no identifica al funcionario que ocupará la vivienda ni precisa la fecha de inicio del arrendamiento.