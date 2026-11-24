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Un camión embistió en la tarde de este martes el pórtico que limita la altura de los vehículos que ingresan a Carmelo, ubicado en la intersección de las calles 19 de Abril y Solís.

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Como consecuencia del impacto, la estructura quedó desprendida de su lado izquierdo. La circulación en el lugar se encontraba interrumpida tras el incidente.

Se recomienda a quienes transiten habitualmente por este sector de la ciudad tomar vías alternativas y respetar las restricciones de circulación.

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