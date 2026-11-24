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El Municipio de Carmelo realizó una entrega de diplomas de reconocimiento a estudiantes, docentes, deportistas e integrantes de agrupaciones culturales de la ciudad por sus actuaciones en competencias nacionales, regionales y actividades de representación departamental.

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En el ámbito educativo, fue distinguido el equipo Imagineers First del Liceo N.º 2 por su desempeño en Diseño del Robot, categoría SEN Avanzado, en la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos Ceibal 2026.

El Instituto de Formación Docente recibió reconocimientos por los proyectos «Manos con historia: impacto socioeconómico de la labor manual en nuestra comunidad» y «Asistente Virtual de Inteligencia Artificial para la investigación científica».

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También fue reconocida la Escuela N.º 92 por obtener el primer puesto nacional en la categoría Junior de la Liga Minecraft, con el proyecto «Sintropía, transformando la mina en vida», y el segundo puesto en la 40.ª Feria Nacional de Clubes de Ciencias.

En materia deportiva, fueron distinguidas las representantes de Artigas Patín Club, campeonas regionales y cuartas a nivel nacional, así como la obtención del campeonato nacional de atletismo U18 en lanzamiento de bala.

En el ámbito cultural, recibieron diplomas integrantes del Coro Departamental de Colonia que participaron en la misa del papa León XIV en Florida, en representación del departamento.