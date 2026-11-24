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La Intendencia de Colonia presentó tres proyectos por 42.801.104 pesos destinados a prevenir y mitigar los efectos del fenómeno climático El Niño durante el período 2026-2027, según el informe de noviembre de la Comisión Sectorial de Descentralización, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

El documento reúne información sobre la planificación, financiación y ejecución de las políticas públicas departamentales en materia de infraestructura, caminería rural, desarrollo productivo, gestión municipal y alumbrado público.

Al cierre de octubre de 2026, Colonia registraba una ejecución del 41,6% del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y del 100% del Programa de Mantenimiento de Caminería Rural. Las transferencias correspondientes al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal alcanzaban el 65,1% de la asignación anual del departamento.

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Tres proyectos para afrontar El Niño

La planificación departamental para el período 2026-2027 incluye tres intervenciones destinadas al mantenimiento de caminos, la reparación de pavimentos y el funcionamiento de los sistemas de drenaje.

Proyecto Inversión prevista Mantenimiento excepcional de caminería rural $25.082.844 Elaboración de mezcla asfáltica para bacheo $13.338.828 Limpieza de cauces y desobstrucción de conductos $4.379.432 Total $42.801.104

El proyecto de mantenimiento de caminería rural figura entre las iniciativas presentadas para aprobación e incluye 201 metros de alcantarillas. El esquema de financiación establece un aporte del 85% del FDI y del 15% de la Intendencia.

Los proyectos de elaboración de mezcla asfáltica y limpieza de cauces fueron presentados el 28 de octubre y permanecen bajo evaluación técnica.

Fondo de Desarrollo del Interior: asignaciones y ejecución

Colonia dispone de una asignación de 111.513.579 pesos del Fondo de Desarrollo del Interior para 2026. Al cierre de octubre había ejecutado 46.376.296 pesos, equivalentes al 41,6% de los recursos.

En el conjunto del país, la ejecución del programa alcanzó el 54,1%, lo que representa una diferencia de 12,5 puntos porcentuales respecto al registro departamental.

Indicador Colonia Asignación anual $111.513.579 Recursos ejecutados $46.376.296 Recursos por ejecutar $65.137.283 Porcentaje de ejecución 41,6%

Con la incorporación de los proyectos sometidos a consideración en noviembre, los compromisos presupuestales representan el 142% de la asignación anual.

Este porcentaje corresponde a los compromisos asociados a proyectos y no al gasto ejecutado durante el ejercicio.

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Carmelo registra certificaciones por 13,5 millones de pesos

Las certificaciones de obras financiadas por el FDI en Colonia durante octubre sumaron 15.916.523 pesos. El importe corresponde a cuatro intervenciones en Carmelo, Nueva Palmira, Nueva Helvecia y Rosario.

Obra Monto certificado Rehabilitación del acceso norte a Carmelo $13.526.244 Piscina de la plaza de deportes de Nueva Palmira $1.064.372 Cordón cuneta y carpeta asfáltica en Camino de los Colonos, Nueva Helvecia $721.379 Remodelación del barrio Jardín de Rosario $604.528 Total $15.916.523

La rehabilitación del acceso norte a Carmelo representó aproximadamente el 85% del importe certificado durante el mes.

Octubre registró el mayor volumen mensual de certificaciones del FDI en el departamento durante 2026.

Transferencias a los 13 municipios de Colonia

El Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM) establece una asignación conjunta de 146.265.663 pesos para los 13 municipios del departamento durante 2026.

El informe contabiliza transferencias por 95.256.421 pesos, equivalentes al 65,1% de la asignación. El saldo pendiente de transferir asciende a 51.009.242 pesos.

Colonia Miguelete registra transferencias equivalentes a prácticamente el 100% de su asignación anual. Nueva Palmira registra el 31,36% y Carmelo el 50,37%.

Carmelo cuenta con una asignación anual de 19.440.383 pesos, de los cuales recibió 9.791.914 pesos. El saldo pendiente asciende a 9.648.469 pesos.

FIGM de Carmelo Importe Asignación anual $19.440.383 Recursos transferidos $9.791.914 Saldo pendiente $9.648.469 Porcentaje transferido 50,37%

Los porcentajes corresponden a las transferencias contabilizadas y no a la ejecución presupuestal de cada municipio.

Caminería rural: ejecución y financiación

El Programa de Mantenimiento de Caminería Rural registra una ejecución del 100% de los 37.303.684 pesos asignados a Colonia para 2026.

Por su parte, el Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos presenta una ejecución del 69%.

En este programa, el departamento registra 2.638.604 dólares ejecutados, 1.173.930 dólares comprometidos y un saldo de 4.278 dólares sin comprometer.

Durante octubre se certificaron 317.043 pesos correspondientes a la rehabilitación de la ruta 50, en el tramo comprendido entre Tarariras y la ruta 54.

Ambos programas constituyen instrumentos de financiación de intervenciones en la red vial rural del departamento.

Colonia proyecta una plataforma digital de turismo

La Intendencia presentó un proyecto de 4,1 millones de pesos para desarrollar una plataforma de información y comercialización turística.

La propuesta incluye una aplicación móvil y una red de tótems con pantallas táctiles distribuidos en el departamento. El sistema ofrecerá información geolocalizada sobre atractivos turísticos, alojamiento, gastronomía, servicios y eventos.

El proyecto establece un plazo de ejecución de 36 meses y una población beneficiaria estimada de 51.724 personas.

El esquema de financiación contempla un aporte de 3.485.000 pesos del Gobierno nacional y de 615.000 pesos de la Intendencia.

La iniciativa se inscribe en la categoría de desarrollo productivo del Fondo de Desarrollo del Interior, en la que Colonia no registraba ejecución presupuestal al cierre de octubre.

Proyectos municipales en Juan Lacaze y Conchillas

La remodelación de la avenida Profesor Carminillo Mederos, en Juan Lacaze, figura en el informe como una obra en ejecución, con contrato firmado el 2 de septiembre.

El avance certificado es del 0%. El documento también consigna la publicación prevista de un llamado para contratar un sobrestante de obra.

En Conchillas, el municipio solicitó dejar sin efecto el proyecto de acondicionamiento de su sede y reasignar los 385.000 pesos previstos para esa intervención.

La solicitud contempla la adquisición de herramientas, equipamiento e indumentaria para los funcionarios municipales ante las contingencias climáticas asociadas a El Niño.

Subsidio de 28,2 millones de pesos para alumbrado público

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto liquidó un subsidio de 28.182.329 pesos correspondiente a Colonia por la utilización de tecnologías eficientes en el alumbrado público.

El importe correspondiente al departamento es el tercero del país, después de Canelones y Montevideo.

Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas el 11 de noviembre para gestionar el pago.

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Las políticas públicas departamentales en cifras

El informe de noviembre de la Comisión Sectorial de Descentralización reúne los indicadores financieros y administrativos de los programas que cuentan con participación del Gobierno nacional, la Intendencia de Colonia y los municipios.

Programa Indicador Porcentaje Fondo de Desarrollo del Interior Ejecución 41,6% Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal Transferencias 65,1% Mantenimiento de Caminería Rural Ejecución 100% Mejora de Caminos Rurales Productivos Ejecución 69%

Los indicadores corresponden a distintos instrumentos de financiación y etapas de gestión. El informe distingue entre asignaciones presupuestales, recursos comprometidos, transferencias, certificaciones de obras y proyectos presentados para aprobación.

La información permite conocer el estado de los programas de inversión pública en el departamento y las iniciativas incorporadas a la planificación para el período 2026-2027.

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Comisión Sectorial de Descentralización, informe de noviembre de 2026.