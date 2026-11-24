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La final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario, comienza a tener repercusiones en la actividad turística del departamento de Colonia, donde algunos destinos registran reservas hoteleras de entre el 90% y el 100%.

Los datos surgen de un sondeo realizado por la Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR) entre sus instituciones asociadas, divulgado este martes por En Perspectiva y publicado el lunes por El Observador. La gremial empresarial estima que el acontecimiento deportivo atraerá a Uruguay entre 40.000 y 50.000 visitantes extranjeros.

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La escasa disponibilidad de alojamiento en Montevideo ha llevado a numerosos aficionados a buscar alternativas en otros puntos del país. Colonia, por su conexión fluvial con Buenos Aires, constituye una opción particularmente atractiva para los simpatizantes de Estudiantes de La Plata.

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El director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez, había anticipado el incremento de la demanda en declaraciones a RO Contenidos el pasado 11 de noviembre. Entre las modalidades de viaje identificadas figura la de los hinchas argentinos que planean alojarse en Colonia después del partido y regresar a su país el domingo.

El movimiento también genera expectativas entre los operadores gastronómicos, las empresas de transporte y los comercios.

Como referencia del impacto económico de estos acontecimientos, la CAMTUR citó un estudio de la consultora Vixion, según el cual una final de la Libertadores podría aportar unos US$ 26 millones de valor agregado bruto a la economía uruguaya, en un escenario de 50.000 espectadores, de los cuales 40.000 serían no residentes.