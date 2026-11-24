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La llegada de Colonia Express a Carmelo se produce en el marco de una política de incentivos económicos que la Administración Nacional de Puertos (ANP) desarrolla desde abril de 2022 para promover el transporte fluvial de pasajeros.

Documentos oficiales examinados por Carmelo Portal permiten establecer que el organismo ha prorrogado sucesivamente un régimen de bonificaciones destinado a estimular los servicios regulares y las excursiones turísticas.

La Resolución 364/4.313, del 18 de junio de 2026, extendió hasta el 30 de junio de 2027 las bonificaciones del 60 % en las tarifas correspondientes a pasajeros de servicios regulares, del 80 % para pasajeros de excursiones turísticas y del 60 % por el uso de la terminal.

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Entre sus fundamentos, la ANP reconoce que Carmelo dispone de una infraestructura y una oferta de servicios inferiores a las del puerto de Montevideo, circunstancia que justifica la aplicación de tarifas competitivas.

La participación de la OPP

El Directorio de la ANP dispuso remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto los informes comerciales que fundamentan tanto las bonificaciones portuarias como las condiciones económicas establecidas para la instalación de Colonia Express.

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La OPP, a través de su División Empresas Públicas, tiene entre sus cometidos el análisis de las estructuras tarifarias, la evaluación de inversiones, el seguimiento financiero y la planificación estratégica de las empresas estatales.

En octubre de 2026, la ANP estableció una tarifa mensual de nueve dólares por metro cuadrado para los espacios de información y comunicación de la terminal carmelitana. La autorización concedida a Colonia Express no contempla exclusividad y reserva espacio publicitario para otro eventual operador.

La documentación revela una política de estímulo económico sostenida durante dos períodos de gobierno. Resta conocer las proyecciones de pasajeros, el impacto financiero de las bonificaciones y las eventuales evaluaciones realizadas por la OPP.