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La competencia entre Buquebus y Colonia Express, que derivó en un juicio por unos US$ 200.000 relacionado con el uso de infraestructura portuaria en Colonia del Sacramento, tiene antecedentes administrativos que se remontan a 2016, según documentos oficiales examinados por Carmelo Portal.

Una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a un pedido de informes del senador Robert Silva revela que, hace diez años, Lumary S.A. (Colonia Express) denunció a Los Cipreses S.A. (Buquebus) y Navegación Atlántida S.A. por presuntas prácticas anticompetitivas.

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia determinó entonces que Buquebus había ocupado una posición dominante entre 2009 y 2016 en el mercado de transporte entre Montevideo y Buenos Aires a través de Colonia. Sin embargo, no encontró pruebas suficientes de prácticas restrictivas de la competencia y archivó las actuaciones en diciembre de 2017.

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El enfrentamiento empresarial adquirió una nueva dimensión en 2025, cuando Buquebus inició una demanda por la utilización de una plataforma flotante para el embarque y desembarque de vehículos en Colonia, según informó El País. Las empresas mantienen versiones contrapuestas sobre la deuda reclamada.

Carmelo y la apertura a otros operadores

En este escenario, una resolución de la Administración Nacional de Puertos (ANP), fechada el 1.º de octubre de 2026, establece que Colonia Express no tendrá exclusividad sobre el espacio de atención al público autorizado en la terminal portuaria de Carmelo.

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La compañía deberá reservar el 50 % de la superficie destinada a comunicación y publicidad para identificar a otro eventual operador y asumir los costos de adaptación.

Paralelamente, la ANP mantiene pendiente la habilitación operativa del servicio Montevideo–Buenos Aires de Colonia Express, mientras sus técnicos evalúan las condiciones de seguridad y el estado crítico del muelle Maciel.

La controversia sitúa en el centro del debate las condiciones de acceso a la infraestructura portuaria pública y su incidencia en la competencia entre las compañías navieras.