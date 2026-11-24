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La Comisión del Bicentenario del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) acompañará las actividades conmemorativas por los 200 años de la Batalla de Juncal, previstas para los días 8 y 9 de febrero de 2027 en Carmelo.

Según informó el MEC, la programación incluirá un festival de arte gráfico con la participación de colectivos de artistas visuales de Montevideo, Carmelo y Buenos Aires.

También está prevista la realización de una conferencia de prensa y un desfile náutico con embarcaciones deportivas en playa Seré, donde se descubrirá una pintura realizada por el artista carmelitano Juan José González.

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Las actividades combinarán expresiones artísticas y náuticas en el marco de la conmemoración de uno de los acontecimientos históricos vinculados al territorio carmelitano.

El programa forma parte de la agenda de la Comisión del Bicentenario para 2027, que contempla el acompañamiento de iniciativas locales vinculadas a acontecimientos históricos ocurridos en 1827.