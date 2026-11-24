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La presencia de Marcelo Castro, director de Descentralización de la Intendencia de Colonia, y José Manuel Arenas, director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en la reunión barrial del programa «Sé parte de tu Municipio», realizada en el Salón La Casita, adquiere una significación política e institucional que trasciende la actividad vecinal.

La concurrencia de representantes de los tres niveles de gobierno —nacional, departamental y municipal— en un mismo espacio territorial constituye una expresión concreta de gobernanza multinivel. Su relevancia radica en que esa articulación se produce en el barrio, donde las políticas públicas encuentran sus demandas más inmediatas.

Las intervenciones de Castro y Arenas tuvieron énfasis complementarios. Mientras el primero destacó la administración de los recursos, las obras y el cumplimiento de los compromisos de gestión, el segundo puso el acento en la participación ciudadana y la llegada de las políticas públicas al territorio.

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Existe, además, una dimensión política relevante: la capacidad de coordinar acciones entre gobiernos de diferente signo partidario. Esa convivencia institucional resulta particularmente importante para los municipios, cuya capacidad de ejecución depende, en buena medida, de recursos y decisiones provenientes de otros niveles gubernamentales.

Para el Municipio de Carmelo, la presencia de ambas autoridades representa un respaldo institucional a su gestión.

El desafío del programa «Sé parte de tu Municipio» será convertir estos encuentros en mecanismos efectivos de participación, seguimiento y rendición de cuentas. La calidad de la descentralización no se mide únicamente por los recursos transferidos o las obras ejecutadas, sino también por la capacidad de los ciudadanos de incidir en las prioridades de su gobierno local.