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La Lista 15, encabezada por Lorena Roqueta, consiguió una amplia ventaja en el departamento de Colonia durante las elecciones de representantes sociales en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), celebradas el domingo 22 de noviembre. La candidatura obtuvo casi el doble de los votos alcanzados por la Lista 11, respaldada por el PIT-CNT, una organización que hasta estas elecciones había mantenido durante más de tres décadas la representación de los trabajadores en el organismo.

De acuerdo con los resultados del escrutinio primario publicados por medios departamentales, la Lista 15 recibió 22.514 votos, mientras que la candidatura de Carlos Clavijo alcanzó 11.408. La diferencia entre ambas fue de 11.106 sufragios.

Es importante aclarar que los datos coinciden todavía no pudieron ser contrastados directamente con el desglose departamental del escrutinio de la Corte Electoral.

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La elección también incluyó la renovación de los representantes de jubilados y pensionistas y de las empresas contribuyentes, los otros dos sectores sociales con representación en el Directorio del BPS.

En Colonia, dentro del orden de jubilados y pensionistas, la Lista 5 obtuvo 8.346 votos, mientras que la Lista 1 reunió 5.591. Entre las empresas contribuyentes, la Lista 25 alcanzó 5.033 sufragios y la Lista 21 obtuvo 1.892, según los mismos datos provisorios.

El resultado departamental se inscribe en un cambio de alcance nacional. La victoria de la Lista 15 en el orden de trabajadores interrumpió la continuidad de las candidaturas respaldadas por el PIT-CNT en ese cargo del Directorio del BPS, que se había mantenido desde la instauración de la representación social en el organismo.

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La elección del domingo definió tres cargos del Directorio: uno por los trabajadores activos, otro por los jubilados y pensionistas y un tercero por las empresas contribuyentes. Los restantes integrantes son designados por el Poder Ejecutivo, con venia del Senado.

Los resultados difundidos hasta el momento corresponden al escrutinio primario. Las cifras definitivas quedarán establecidas una vez concluido el procedimiento de verificación de la Corte Electoral.