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La situación fue comunicada entre los vecinos del balneario, quienes informaron que la comisión vecinal tomó conocimiento de lo ocurrido y dio aviso a las autoridades correspondientes.

Un tractor que realizaba tareas de corte de pasto, en un accidente derribó la caseta de OSE que se encuentra al ingreso del balneario Zagarzazú.

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La estructura afectada protegía instalaciones de OSE vinculadas con el suministro de agua potable, entre ellas llaves de corte y conexiones que continúan bajo tierra. Tras el incidente, parte de estos elementos quedaron expuestos en una fosa abierta.

Según la información proporcionada por los vecinos, el suministro de agua potable no se interrumpió como consecuencia del accidente.

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La situación plantea la necesidad de asegurar el sector afectado y evaluar las condiciones de las instalaciones que quedaron sin protección, especialmente por tratarse de un espacio ubicado en el acceso al balneario.

Hasta el momento no se dispone de información oficial sobre posibles daños en los equipos de OSE ni sobre cuándo será reparada la estructura.