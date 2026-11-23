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El Comité de Emergencia de Carmelo (CECOEM) desarrolló el jueves 19 de noviembre, a las 10:00 horas, una reunión de coordinación en Carmelo, con la participación de autoridades policiales, sanitarias, municipales, de Bomberos, de la Intendencia de Colonia y de la Prefectura Nacional Naval.

Entre los participantes estuvieron la directora del Hospital Artigas, Laura Irigoín; la subdirectora, licenciada Tatiana Vela; la jefa departamental de Bomberos, oficial principal Ligia García; el director de Asistencia Social, Gustavo Rabino; el jefe de Zona III, subcomisario Manuel Villoldo; el encargado de la Seccional Tercera, oficial principal Franco Bulfo; y el director de Obras de la Intendencia, ingeniero civil Gonzalo Santos, además de autoridades de Prefectura y del Municipio de Carmelo.

Uno de los asuntos centrales fue el incendio ocurrido el 11 de noviembre en Colonia Shopping, particularmente la intervención del destacamento de Bomberos de Carmelo como apoyo a las tareas de extinción y el trabajo coordinado con efectivos policiales.

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Durante el intercambio se destacó la utilización de drones equipados con cámaras térmicas, que permitieron identificar diferencias de temperatura en las instalaciones afectadas y aportar información a los equipos que combatían el fuego.

La experiencia permitió analizar la importancia de contar con procedimientos coordinados entre Bomberos, Policía, servicios de salud, gobiernos locales y empresas privadas. También se consideró la realización de simulacros como herramienta para mejorar la preparación de los organismos y promover la conciencia preventiva entre la población.

Inundaciones y dificultades de drenaje en Carmelo

La reunión también abordó los riesgos de inundaciones en Carmelo y la situación del balneario Zagarzazú, donde posteriormente se realizó una demostración práctica con participación de Bomberos y vecinos.

Otro punto fue el comportamiento del escurrimiento de las aguas pluviales en determinados sectores urbanos. Según lo expresado durante el encuentro por el director de Obras, el barrio Saravia de Carmelo y una zona de Juan Lacaze presentan dificultades particulares de nivelación del terreno, que favorecen la acumulación de agua durante las lluvias.

Se señaló que incluso los anegamientos de corta duración pueden ocasionar perjuicios materiales a las familias afectadas.

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Finalmente, se analizaron las necesidades de alojamiento y asistencia ante temporales con vientos intensos, voladuras de techos y otros fenómenos meteorológicos extremos. Como antecedentes recientes se mencionaron los daños registrados en Colonia, Conchillas y Juan Lacaze.

El encuentro permitió identificar posibles líneas de actuación conjunta, con responsabilidades diferenciadas según las competencias de cada organismo, para mejorar la respuesta, la asistencia y la contención de las personas afectadas por emergencias.

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La coordinación institucional y la preparación anticipada quedaron planteadas como aspectos fundamentales para reducir los riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante futuros episodios.