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La decisión del Sodre de rechazar la propuesta presentada por el Municipio de Carmelo y la Intendencia de Colonia constituye un nuevo capítulo de una controversia que lleva más de diez años. El desacuerdo, centrado actualmente en el cercado del predio próximo a Playa Seré, enfrenta dos interpretaciones sobre el uso de un mismo espacio público.

Los archivos de Carmelo Portal permiten reconstruir una sucesión de iniciativas que nunca alcanzaron una solución definitiva.

En 2015, el entonces director de Radiodifusión Nacional, Pedro Ramela, anunció la recuperación de la repetidora radial instalada históricamente en el inmueble. Su funcionamiento estaba previsto para febrero de 2016, pero no se concretó.

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Ese mismo año, Ramela calificó el edificio como subutilizado y aclaró que la colonia de vacaciones funcionaba mediante una resolución administrativa y un convenio con los trabajadores, no por un comodato otorgado al sindicato.

En septiembre de 2016, la diputada Nibia Reisch presentó un pedido de informes sobre el mantenimiento, la ocupación efectiva y el futuro del establecimiento. También recogió propuestas comunitarias para desarrollar actividades culturales y un centro de documentación fluvial.

En agosto de 2020, el entonces presidente del Sodre, Martín Inthamoussu, visitó Carmelo y promovió el diálogo sobre la apertura cultural de las instalaciones. Tampoco surgió una transformación concreta de aquella instancia.

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El conflicto adquirió otra dimensión en 2025. El Sodre denunció que una obra vial había ocupado 324 metros cuadrados de su padrón de 8.048 metros cuadrados. La Intendencia, a su vez, señaló deudas de contribución inmobiliaria. El organismo nacional admitía entonces alternativas de compensación o regularización.

En diciembre, el comienzo del cercado provocó nuevas negociaciones y una suspensión transitoria.

Ahora, según explicó en Radio Carmelo el alcalde Luis Pablo Parodi, el Sodre rechazó mantener calles abiertas y estacionamientos porque pretende ampliar su colonia de vacaciones.

Ambas posiciones responden a intereses públicos diferentes. El Sodre procura administrar su patrimonio y desarrollar instalaciones recreativas. El gobierno local busca preservar la circulación y los usos comunitarios consolidados en la costa.

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Sin embargo, la titularidad estatal no elimina la necesidad de coordinación territorial, así como el uso habitual de un espacio tampoco sustituye su situación jurídica.

Existe, además, una contradicción pendiente de explicación: en 2025 el propio Sodre proyectaba un centro cultural abierto a Carmelo, mientras hoy la ampliación recreativa aparece como fundamento del rechazo.

La cuestión decisiva es conocer qué superficie resulta indispensable para cada finalidad y si existe un proyecto de ampliación aprobado.

Después de una década, el problema no parece ser la ausencia de propuestas, sino la dificultad institucional para convertirlas en acuerdos duraderos.

La nueva negociación solicitada por el Municipio deberá demostrar si es posible compatibilizar ambos usos o si el Estado continuará administrando sus diferencias sin resolverlas.