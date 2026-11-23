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El movimiento habitual de pasajeros en la Terminal Tres Cruces de Montevideo tuvo, entre el 16 y el 20 de noviembre, un espacio dedicado a los sabores, productos y experiencias turísticas del departamento de Colonia. La propuesta formó parte de una campaña de promoción de la Región Litoral Sur, integrada también por Soriano y Río Negro, bajo la coordinación del Ministerio de Turismo.

La actividad se desarrolló en el Espacio Moos del Shopping Tres Cruces, ubicado en uno de los principales accesos a la terminal, sobre bulevar Artigas. Allí, la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia presentó las distintas alternativas que ofrece el departamento a quienes buscan destinos para sus próximas escapadas y vacaciones.

La iniciativa combinó información turística con degustaciones, actividades promocionales y sorteos, mediante una propuesta que permitió reunir en un mismo lugar a representantes de distintas localidades y emprendimientos coloniense.

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Carmelo y otras localidades participaron de la promoción

La presencia de Colonia contó con el respaldo de los municipios de Carmelo, Juan Lacaze, Nueva Helvecia y Tarariras, que se sumaron a las actividades organizadas durante las cinco jornadas.

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Informantes turísticos de la Intendencia estuvieron a cargo de presentar los atractivos del departamento, mientras que operadores privados y emprendimientos locales aportaron productos y experiencias para complementar la propuesta.

La participación de las reinas de la Bierfest y del Movimiento Nuevas Generaciones también formó parte de las actividades desarrolladas en el espacio comercial.

De esta manera, la promoción reunió diferentes expresiones de la oferta turística y productiva del departamento, desde la gastronomía y las bebidas artesanales hasta los accesorios y las experiencias vinculadas al turismo.

Sabores, emprendimientos y experiencias de Colonia

Una parte de la actividad estuvo dedicada a mostrar productos elaborados y comercializados por empresas del departamento.

Entre los emprendimientos participantes figuraron Amé Joyas, Bonito Accesorios, Bodega Turística Los Pinos, Bricelets Artesanales, Calcar, Cuchillos Ricca, De Garage Cervecería, Extrablatt Chocolates, Fagar, Maia Quesos, Puppé Helados y Vanas Blends.

Las degustaciones y actividades promocionales permitieron incorporar a la presentación turística una muestra de la producción local.

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También se realizaron sorteos de experiencias en distintos establecimientos de Colonia, mediante vouchers aportados por Honneger, Checa y Tomate, La Cumbre y La Vigna.

La participación de estos emprendimientos permitió ampliar la propuesta más allá de la difusión de destinos, incorporando productos y servicios que forman parte de la actividad económica y turística departamental.

La promoción del Litoral Sur continúa hasta el 30 de noviembre

La presencia de Colonia en Tres Cruces se enmarca en una acción conjunta de la Región Litoral Sur, impulsada por el Ministerio de Turismo y desarrollada con la participación de las direcciones departamentales de Turismo.

Tras finalizar las jornadas correspondientes a Colonia, el espacio continuará funcionando hasta el 30 de noviembre, con la participación de los departamentos de Soriano y Río Negro, cuyas direcciones de Turismo asumirán sucesivamente la atención del stand.

La Intendencia de Colonia destacó y agradeció la colaboración de los municipios, las empresas y las organizaciones que participaron en la iniciativa.

La actividad dejó reunidas, durante cinco días y en uno de los principales puntos de circulación de viajeros de Montevideo, distintas propuestas turísticas y productivas del departamento, en el marco de una estrategia regional de promoción compartida.