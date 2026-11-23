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El complejo portuario de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia, se ubicó en el primer lugar del país por volumen de mercaderías embarcadas durante 2025, al alcanzar los 15,5 millones de toneladas, frente a los 9,5 millones registrados en Montevideo.

Los datos fueron publicados este lunes 23 de noviembre por El País, a partir de un informe proporcionado por Rubén Martínez Baeza, director de Corporación Navíos. La diferencia representa seis millones de toneladas a favor de Nueva Palmira.

El resultado consolida la importancia de esta terminal del litoral uruguayo como punto de salida de mercaderías nacionales y de países vecinos hacia los mercados internacionales.

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Nueva Palmira ocupa una posición estratégica en el inicio de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Recibe productos transportados en barcazas y camiones, que posteriormente son embarcados en grandes buques con destino al exterior.

Entre las principales cargas figuran soja, trigo, cebada, colza, minerales y productos líquidos, incluidos combustibles y aceites vegetales. Parte de esas mercaderías procede de Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina.

El complejo reúne instalaciones de Corporación Navíos, Terminales Graneleras Uruguayas, Ontur y la Administración Nacional de Puertos.

La actividad también refleja la importancia del departamento de Colonia en el comercio exterior uruguayo y en el movimiento regional de mercaderías.

La Administración Nacional de Puertos confirmó, por su parte, que durante 2025 el movimiento de graneles en su terminal de Nueva Palmira aumentó un 8% respecto al año anterior.