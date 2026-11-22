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Las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), celebradas este domingo 22 de noviembre, dejaron un escenario diferente en cada uno de los tres sectores que eligen representantes para el Directorio del organismo. La lista respaldada por el PIT-CNT quedó detrás de una agrupación alternativa entre los trabajadores, mientras que la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) mantenía una ventaja ajustada.

De acuerdo con los resultados provisorios difundidos a las 22:40, cuando se habían escrutado 5.378 de los 5.738 circuitos del país, equivalentes al 93,7%, la lista 15, de Hay otro camino, encabezada por Lorena Roqueta, reunía 430.455 votos entre los trabajadores. La lista 11, respaldada por el PIT-CNT y encabezada por Carlos Clavijo, alcanzaba 351.072 sufragios.

La diferencia era de 79.383 votos a favor de Hay otro camino, un resultado que representa un cambio significativo en la competencia por la representación de los trabajadores en el Directorio del BPS.

Entre los jubilados, la situación era considerablemente más ajustada. La lista 1 de Onajpu, encabezada por Estela Ovelar, obtenía 140.689 votos, frente a los 138.414 de la lista 5 de Hay otro camino, encabezada por Renaldo Borriero. La diferencia era de apenas 2.275 sufragios. Una tercera agrupación, la lista 2, alcanzaba 20.208 votos.

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En el sector empresarial también se registraba una ventaja de Hay otro camino. Su lista 25, encabezada por Jorge Manuel Fernández Pereyro, acumulaba 67.286 votos, mientras que la lista 21, encabezada por Graciela Álvarez y vinculada a la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype), obtenía 35.162. Las otras agrupaciones participantes, listas 27 y 30, sumaban 20.286 y 13.827 votos, respectivamente.

¿Qué lectura política permiten estos resultados?

La votación muestra un retroceso de la representación sindical tradicional entre los trabajadores frente a una agrupación que compitió por fuera de la estructura del PIT-CNT. Sin embargo, esa tendencia no se repitió con la misma claridad entre los jubilados, donde Onajpu mantenía una pequeña ventaja.

Las listas del BPS no representan formalmente a los partidos políticos, aunque algunas cuentan con respaldos y afinidades políticas identificables. Hay otro camino tiene antecedentes de vinculación con el movimiento Un Solo Uruguay, mientras que las listas 11 y 1 cuentan con el respaldo de organizaciones sindicales y de jubilados, respectivamente.

Por esa razón, no sería riguroso identificar automáticamente todos los votos de Hay otro camino como votos de derecha, ni atribuir todos los sufragios de las organizaciones gremiales a la izquierda.

Lo que efectivamente indican las cifras es que las alternativas a las organizaciones tradicionales obtuvieron un respaldo importante, especialmente entre trabajadores y empresarios. Entre los jubilados, en cambio, la competencia continuaba abierta.

Los datos corresponden al escrutinio primario de la Corte Electoral y no constituyen resultados definitivos. El escrutinio definitivo comenzará el martes 24 de noviembre, instancia que permitirá establecer oficialmente la representación de cada sector en el Directorio del BPS.