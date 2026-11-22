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Entre el 15 y el 22 de noviembre, Carmelo Portal puso el foco en tres asuntos que marcaron la semana: el regreso de la conexión fluvial con Buenos Aires, la respuesta municipal a los reclamos vecinales y la planificación del sistema portuario.

La novedad de mayor impacto fue el inicio del servicio de Colonia Express. El Deltacat realizó su primer cruce el jueves 19, en dos horas y 40 minutos hasta el ingreso al arroyo de las Vacas, según fuentes de Prefectura Carmelo citadas por el portal. La empresa anunció cinco frecuencias semanales y una embarcación con capacidad para 125 pasajeros; su director ejecutivo planteó que una eventual ampliación dependerá de la demanda. El comienzo del servicio es un hecho, pero su efecto sobre el turismo y la economía local todavía deberá medirse.

La cobertura también examinó qué ocurre después de escuchar a los vecinos. Un informe municipal, con datos actualizados a agosto, registró 75 demandas en 12 zonas: 34 estaban finalizadas, nueve en ejecución, 20 sin comenzar y 12 fueron consideradas no viables. En Centenario, donde el Municipio retomó las reuniones barriales el 16 de noviembre, solo dos de nueve planteos figuraban como concluidos. La diferencia entre los barrios está documentada, aunque el informe no explica sus causas ni detalla costos y plazos.

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En materia portuaria, la inclusión de Carmelo en el Plan Maestro de Desarrollo Portuario 2027-2040 abre una etapa de evaluación de infraestructura, accesos y actividad náutica; no supone obras aprobadas ni fondos asignados. En paralelo, una presentación turística difundida esta semana proyectó para 2027 una guardería techada para embarcaciones, todavía sin inversión ni fecha de habilitación confirmadas.

La agenda local se completó con la renuncia de Juan Franggi al Comité Héctor Grosso, acompañada de críticas a la conducción frenteamplista, y con anuncios culturales y de formación vinculados al turismo. Este domingo 22, además, Carmelo cuenta con 32 circuitos para las elecciones del BPS