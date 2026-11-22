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El Gobierno argentino mantiene registrado un paso internacional denominado Puerto Guazú Guazucito–Carmelo, situado en la provincia de Buenos Aires, que presenta limitaciones en su infraestructura y no figura habilitado para el cruce de pasajeros.

La información surge del sistema oficial de pasos fronterizos de Argentina, actualizado por Prefectura Naval el 19 de noviembre de 2026. La ficha señala que el punto está clasificado para equipaje, no registra cruce de personas ni vehículos y presenta dificultades en el suministro eléctrico de sus instalaciones. Tampoco identifica qué medios de transporte utilizan actualmente ese paso.

El lugar se encuentra en el kilómetro 124,7 del río Paraná Guazú, sobre su margen izquierda, en jurisdicción argentina. No corresponde a una instalación del puerto de Carmelo, sino a una dependencia fronteriza del delta del Paraná que históricamente estuvo vinculada con la ciudad uruguaya.

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La documentación permite conocer parte de su trayectoria. En 2016, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina incluyó al paso bajo el código URY001 y consignó 6.232 tránsitos anuales como referencia estadística. Ese registro demuestra que tuvo actividad migratoria, aunque no permite establecer cuántas personas lo utilizaron en los últimos años.

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La situación actual plantea una diferencia entre su permanencia en los registros oficiales y los servicios que efectivamente puede prestar. La clasificación para equipaje no equivale a una autorización de transporte regular de pasajeros. A su vez, la falta de cruce de personas consignada por Prefectura no permite determinar si esa actividad fue suspendida, trasladada a otra dependencia o dejó de realizarse.

Tampoco se conoce desde cuándo existen las dificultades eléctricas ni si afectan los sistemas de comunicación, los controles administrativos u otras tareas de la dependencia.

La distinción resulta especialmente importante para la navegación entre Carmelo y Argentina. La Administración Nacional de Puertos de Uruguay continúa identificando la terminal de Carmelo como parte de la conexión de pasajeros con Tigre. Sus estadísticas registraron 10.469 movimientos de pasajeros durante 2025, frente a 9.147 en 2024. Se trata de cifras correspondientes a otra instalación y no deben confundirse con los antecedentes del paso Guazú Guazucito.

Por ahora, no existe documentación que vincule las limitaciones de la dependencia argentina con una interrupción del transporte de pasajeros hacia Carmelo o con restricciones generales a la navegación deportiva.

La principal interrogante es qué función conserva actualmente Guazú Guazucito dentro de los controles internacionales. Para los navegantes, especialmente quienes utilizan embarcaciones particulares, resulta relevante conocer qué puntos están disponibles para realizar los trámites de entrada y salida de ambos países.

La información publicada no precisa si el paso recibe todavía embarcaciones para alguna gestión ni cuáles serían las alternativas ante sus limitaciones. Tampoco identifica una resolución reciente que haya modificado su funcionamiento.

La actualización del 19 de noviembre, por tanto, no anuncia el cierre de una conexión fluvial. Sí deja planteada una cuestión sobre la situación efectiva de una dependencia de frontera históricamente relacionada con Carmelo y la necesidad de contar con información pública clara sobre los servicios que se prestan en ella.

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Fuentes documentales utilizadas: Prefectura Naval Argentina, ficha actualizada el 19/11/2026; Dirección Nacional de Migraciones, disposición 4261/2016; Administración Nacional de Puertos, terminal de Carmelo.