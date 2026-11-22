Este domingo 22 de noviembre se celebran las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS), con 258 circuitos habilitados en el departamento de Colonia. En Carmelo, la Corte Electoral dispuso 32 circuitos distribuidos en 13 establecimientos educativos, sociales y culturales de la ciudad.
La votación se desarrolla entre las 8:00 y las 19:30 horas. Los electores eligen a sus representantes ante el Directorio del BPS en tres órdenes: trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes.
Según el plan circuital oficial, Carmelo cuenta con 17 circuitos para trabajadores activos, 10 para jubilados y pensionistas y cinco para empresas. Esta distribución comprende exclusivamente la localidad de Carmelo, sin incluir los cuatro circuitos establecidos separadamente en Cerro de Carmelo.
Dónde se vota en Carmelo
Los trabajadores activos votan en el Liceo Nº 2 Miguel Banchero, circuitos 82 al 87; Escuela Nº 6, del 88 al 90; Escuela Nº 92, del 91 al 93; Escuela Nº 5, circuitos 94 y 95; Escuela Nº 114, circuitos 96 y 97, y Escuela Técnica de Carmelo (UTU), circuito 98.
Para jubilados y pensionistas se habilitaron el Liceo Nº 1 David Bonjour, circuitos 185 al 190; Comité de Jubilados, circuito 191; Escuela Nº 137, circuitos 192 y 193, y Casa de la Cultura, circuito 194.
Las empresas contribuyentes tienen asignados los circuitos 246 y 247 en la Escuela Nº 138; 248 y 249 en el Instituto de Formación Docente, y 250 en la Escuela Nº 11.
La Corte Electoral recomienda verificar previamente el circuito correspondiente mediante el padrón oficial, ya que una misma persona puede estar habilitada para votar en más de un orden electoral.
La accesibilidad de los locales
Un aspecto relevante de la organización electoral en Carmelo es la accesibilidad. De los 32 circuitos establecidos en la ciudad, 16 figuran oficialmente como accesibles y otros 16 no reúnen esa condición.
El Liceo Nº 1 David Bonjour presenta una situación particular, con circuitos accesibles y otros que no están clasificados como tales.
La normativa contempla mecanismos para que las personas con dificultades motrices puedan sufragar en determinados circuitos accesibles, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Corte Electoral.
Obligatoriedad y sanciones
El voto es obligatorio para las personas habilitadas, con excepciones previstas por la normativa, entre ellas quienes hayan cumplido 75 años y determinados beneficiarios de prestaciones por incapacidad.
Las multas por no votar ni justificar la ausencia son de 1.900 pesos para trabajadores activos y jubilados o pensionistas, y de 3.800 pesos para los funcionarios públicos y profesionales comprendidos en la disposición especial.
En el caso de las empresas, las sanciones varían según la cantidad de trabajadores: 11.400 pesos para aquellas con hasta diez empleados, 22.800 pesos para las que tienen entre 11 y 50, y 38.000 pesos para las de mayor tamaño.
Las justificaciones podrán presentarse desde el 23 de noviembre hasta el 21 de enero de 2027, conforme a los procedimientos oficiales.
El escrutinio definitivo está previsto para el martes 24 de noviembre.
Los electores pueden consultar dónde votar a través del sitio de la Corte Electoral y acceder a información complementaria en el portal de elecciones sociales del BPS.
Fuentes oficiales: Corte Electoral, Plan Circuital de Colonia, padrón definitivo y disposiciones electorales; Banco de Previsión Social, información sobre las elecciones de representantes sociales de 2026.
Multas y justificaciones
La Corte Electoral y el BPS establecieron las siguientes sanciones para quienes estando obligados no voten ni justifiquen su ausencia:
|Orden electoral
|Multa
|Trabajadores activos
|$1.900
|Funcionarios públicos y profesionales comprendidos en la disposición especial
|$3.800
|Jubilados y pensionistas
|$1.900
|Empresas con hasta 10 trabajadores
|$11.400
|Empresas con 11 a 50 trabajadores
|$22.800
|Empresas con más de 50 trabajadores
|$38.000
Las justificaciones podrán presentarse desde el 23 de noviembre de 2026 hasta el 21 de enero de 2027, con reglas especiales para quienes estuvieron fuera del país. El escrutinio definitivo está previsto para el martes 24 de noviembre.
Consultas y documentos oficiales
Consultar dónde votar
Buscador del padrón definitivo de la Corte Electoral, por credencial, cédula o datos personales.
Plan circuital completo de Colonia
Documento de ocho páginas, con los 258 circuitos, series electorales, direcciones y accesibilidad.
Información del BPS
Requisitos, candidatos, preguntas frecuentes y sanciones.
La Comisión Organizadora de la Corte Electoral también dispone del teléfono 1924, interno 2187, y del correo [email protected].
Una precisión periodística importante
Los 32 circuitos identificados corresponden exclusivamente a los que el plan oficial clasifica bajo la localidad Carmelo. No incluyen los circuitos de Cerro de Carmelo, que el mismo documento identifica separadamente.
En Cerro de Carmelo figuran cuatro circuitos: el 110 para activos, el 111 para empresas y los 201 y 202 para pasivos. Funcionan en las escuelas Nº 51 y Nº 111. Por tanto, si se considera también esta zona, el conjunto alcanza 36 circuitos, aunque no debe confundirse esa cifra con la correspondiente estrictamente a la ciudad.
Asimismo, los 258 circuitos departamentales no equivalen a 258 establecimientos distintos, ni permiten establecer por sí solos la cantidad de electores habilitados. Para publicar cifras de votantes en Carmelo sería necesario disponer del padrón desagregado por circuito o localidad.
El dato de interés público adicional es la accesibilidad: la mitad de los circuitos urbanos de Carmelo figura oficialmente sin condiciones de accesibilidad. Es una característica del plan electoral que merece seguimiento, especialmente por las necesidades de movilidad de parte de los electores del orden de jubilados y pensionistas, sin presumir que todos ellos presentan dificultades motrices.
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