Este domingo 22 de noviembre se celebran las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS), con 258 circuitos habilitados en el departamento de Colonia. En Carmelo, la Corte Electoral dispuso 32 circuitos distribuidos en 13 establecimientos educativos, sociales y culturales de la ciudad.

La votación se desarrolla entre las 8:00 y las 19:30 horas. Los electores eligen a sus representantes ante el Directorio del BPS en tres órdenes: trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes.

Según el plan circuital oficial, Carmelo cuenta con 17 circuitos para trabajadores activos, 10 para jubilados y pensionistas y cinco para empresas. Esta distribución comprende exclusivamente la localidad de Carmelo, sin incluir los cuatro circuitos establecidos separadamente en Cerro de Carmelo.

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Dónde se vota en Carmelo

Los trabajadores activos votan en el Liceo Nº 2 Miguel Banchero, circuitos 82 al 87; Escuela Nº 6, del 88 al 90; Escuela Nº 92, del 91 al 93; Escuela Nº 5, circuitos 94 y 95; Escuela Nº 114, circuitos 96 y 97, y Escuela Técnica de Carmelo (UTU), circuito 98.

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Para jubilados y pensionistas se habilitaron el Liceo Nº 1 David Bonjour, circuitos 185 al 190; Comité de Jubilados, circuito 191; Escuela Nº 137, circuitos 192 y 193, y Casa de la Cultura, circuito 194.

Las empresas contribuyentes tienen asignados los circuitos 246 y 247 en la Escuela Nº 138; 248 y 249 en el Instituto de Formación Docente, y 250 en la Escuela Nº 11.

La Corte Electoral recomienda verificar previamente el circuito correspondiente mediante el padrón oficial, ya que una misma persona puede estar habilitada para votar en más de un orden electoral.

La accesibilidad de los locales

Un aspecto relevante de la organización electoral en Carmelo es la accesibilidad. De los 32 circuitos establecidos en la ciudad, 16 figuran oficialmente como accesibles y otros 16 no reúnen esa condición.

El Liceo Nº 1 David Bonjour presenta una situación particular, con circuitos accesibles y otros que no están clasificados como tales.

La normativa contempla mecanismos para que las personas con dificultades motrices puedan sufragar en determinados circuitos accesibles, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Corte Electoral.

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Obligatoriedad y sanciones

El voto es obligatorio para las personas habilitadas, con excepciones previstas por la normativa, entre ellas quienes hayan cumplido 75 años y determinados beneficiarios de prestaciones por incapacidad.

Las multas por no votar ni justificar la ausencia son de 1.900 pesos para trabajadores activos y jubilados o pensionistas, y de 3.800 pesos para los funcionarios públicos y profesionales comprendidos en la disposición especial.

En el caso de las empresas, las sanciones varían según la cantidad de trabajadores: 11.400 pesos para aquellas con hasta diez empleados, 22.800 pesos para las que tienen entre 11 y 50, y 38.000 pesos para las de mayor tamaño.

Las justificaciones podrán presentarse desde el 23 de noviembre hasta el 21 de enero de 2027, conforme a los procedimientos oficiales.

El escrutinio definitivo está previsto para el martes 24 de noviembre.

Los electores pueden consultar dónde votar a través del sitio de la Corte Electoral y acceder a información complementaria en el portal de elecciones sociales del BPS.

Fuentes oficiales: Corte Electoral, Plan Circuital de Colonia, padrón definitivo y disposiciones electorales; Banco de Previsión Social, información sobre las elecciones de representantes sociales de 2026.