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La recuperación de viviendas desocupadas, la utilización de terrenos urbanos sin uso y el aprovechamiento de la infraestructura existente fueron los principales temas del Encuentro Nacional de Ordenamiento Territorial, celebrado los días 18 y 19 de noviembre en Tacuarembó.

La actividad reunió a autoridades nacionales, representantes de intendencias y equipos técnicos para intercambiar experiencias y analizar herramientas que permitan mejorar la planificación de las ciudades.

La Intendencia de Colonia participó a través del escribano Mario Rodríguez, Gustavo Viola y el doctor Pablo Dovat, integrantes del Departamento de Planificación.

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Uno de los asuntos centrales fue la denominada vacancia urbana, que comprende viviendas, edificios y terrenos que permanecen sin utilización. Según datos del Censo de 2023 citados durante el encuentro, Uruguay registra más de 300.000 viviendas desocupadas.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, planteó la importancia de recuperar espacios existentes para aprovechar los servicios públicos instalados y acercar las soluciones habitacionales a las zonas urbanas consolidadas.

Durante las jornadas se presentaron experiencias piloto desarrolladas en Paso de los Toros y Minas, orientadas a identificar inmuebles desaprovechados y estudiar mecanismos para su recuperación.

También se analizaron dificultades legales, administrativas y financieras que condicionan estas intervenciones. Los participantes trabajaron en la identificación de obstáculos y en la elaboración de propuestas para mejorar la gestión territorial.

Los compromisos existentes para Colonia

Los asuntos debatidos tienen relación con las políticas de planificación departamental, aunque no se anunciaron decisiones específicas para Colonia durante el encuentro.

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Existe, sin embargo, un antecedente concreto. El 23 de julio de 2026, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial suscribió convenios de cooperación técnica y financiera con 18 intendencias, incluida la de Colonia.

El acuerdo prevé un aporte de 1.500.000 pesos para cada gobierno departamental, destinado a fortalecer la elaboración e implementación de instrumentos de ordenamiento territorial.

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Para Colonia se establecieron dos actuaciones: continuar la elaboración del Plan Local de Nueva Helvecia, Colonia Valdense, La Paz y su área de influencia, y elaborar el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Rosario y su entorno.

Estos compromisos forman parte de una agenda institucional anterior al encuentro nacional.

En cuanto a Carmelo y las demás localidades del departamento, los temas discutidos en Tacuarembó plantean cuestiones relacionadas con el uso de inmuebles desocupados, la expansión urbana y la capacidad de los servicios públicos.

La aplicación departamental de las herramientas analizadas dependerá de las decisiones posteriores de la Intendencia, los instrumentos de planificación vigentes y los recursos disponibles.