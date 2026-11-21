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El vino tiene su lenguaje. El café, sus secretos. Y recibir a un huésped exige bastante más que entregarle la llave de una habitación. Son conocimientos que se aprenden, se practican y que pueden convertirse en herramientas de trabajo.

En Carmelo, un grupo de personas culminó su formación en tres áreas: vino, café y jefe de piso. La entrega de certificados, realizada este miércoles, reunió a participantes, familiares y autoridades departamentales y municipales.

Los cursos estuvieron a cargo del Instituto de Hotelería y Gastronomía de la Intendencia de Colonia, con la coordinación de las direcciones de Turismo, Cultura y Género y Generaciones.

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La elección de estas especialidades tiene particular significado en una ciudad donde la actividad turística convive con bodegas, establecimientos gastronómicos y emprendimientos de alojamiento. Son sectores en los que la atención al visitante depende, en buena medida, de los conocimientos y las habilidades de quienes trabajan.

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La capacitación en vinos acerca a los participantes a una actividad vinculada con la identidad productiva y turística de Carmelo. La formación en café introduce conocimientos propios de un servicio gastronómico especializado. Y el curso de jefe de piso aborda una función relacionada con la organización y supervisión de tareas en establecimientos hoteleros.

Durante la ceremonia hicieron uso de la palabra la directora del Instituto de Hotelería y Gastronomía, Gladys Meyer; el alcalde de Carmelo, Pablo Parodi; la directora de Género y Generaciones, María Isabel Roselli, y el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez. También participaron directores de la Intendencia, ediles y concejales.

Más allá del acto protocolar, estas instancias permiten observar una dimensión menos visible del desarrollo turístico: la formación de las personas que sostienen cotidianamente los servicios.

Un destino puede contar con paisajes, establecimientos y atractivos. Pero su capacidad para recibir visitantes también se construye en los oficios, en la calidad de la atención y en las oportunidades de adquirir nuevos conocimientos.

Los certificados entregados en Carmelo acreditan una etapa de aprendizaje. Su impacto posterior dependerá de las posibilidades que encuentren los participantes para aplicar lo aprendido, perfeccionarse y acceder a oportunidades laborales.

Es allí, fuera de la ceremonia, donde la capacitación encuentra su verdadera medida.