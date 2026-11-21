Escuchar artículo 0:00 6:07 x1

Mucho antes de la instalación de las industrias que transformaron la costa de Conchillas, el territorio de Punta Pereira había sido ocupado por grupos humanos que cazaban, pescaban y aprovechaban los recursos naturales del Río de la Plata.

Una investigación de la Universidad de la República (Udelar), iniciada en 2007, reunió evidencias arqueológicas de esa presencia humana y reconstruyó distintas etapas de ocupación que abarcan más de siete milenios.

El trabajo, compilado por Laura Brum y Antonio Lezama, fue realizado por un equipo multidisciplinario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación mediante un convenio con la empresa Darecor S.A., en el contexto del proyecto industrial que entonces impulsaba ENCE.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La investigación comprendió unas 503 hectáreas terrestres y 35 hectáreas de superficie fluvial. Participaron docentes, egresados y estudiantes, que combinaron excavaciones, estudios de laboratorio, documentación histórica y entrevistas con pobladores.

Los primeros habitantes de Punta Pereira

Uno de los hallazgos más importantes fue la identificación de evidencias de ocupaciones humanas de más de 7.000 años de antigüedad.

Los investigadores encontraron herramientas de piedra tallada, principalmente de caliza silicificada, que asociaron con grupos dedicados a la caza de grandes herbívoros.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Otra etapa de ocupación, situada alrededor de 4.000 años atrás, reveló una relación diferente con el ambiente. Dos muestras de carbón recuperadas durante las excavaciones arrojaron dataciones radiocarbónicas de 4.020 y 4.240 años, sin calibrar.

Los antiguos campamentos se encontraban sobre dunas próximas a una línea de costa que, debido a cambios naturales en el nivel del agua, había avanzado hasta aproximadamente un kilómetro tierra adentro respecto de su posición actual.

Los investigadores recuperaron instrumentos de cuarzo, morteros, piedras utilizadas para procesar alimentos, semillas y dientes de corvina negra. También identificaron objetos interpretados como posibles pesas para redes de pesca.

Estos materiales aportaron información sobre comunidades que aprovechaban recursos acuáticos y vegetales. La investigación no descartó la existencia de prácticas iniciales de cultivo, aunque no presentó esa posibilidad como un hecho demostrado.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Otro conjunto de hallazgos estuvo integrado por fragmentos de cerámica indígena, muchos encontrados en zonas que quedaban descubiertas durante las bajantes del río. Sus características permitieron establecer relaciones culturales con poblaciones que habitaron las cuencas del Paraná y del Uruguay.

El descubrimiento de un pueblo olvidado

La investigación produjo otro resultado significativo: reconstruyó la existencia de Pueblo Pereira, un asentamiento vinculado con la extracción de arena cuyo período de mayor actividad se extendió entre 1923 y 1937.

En ese lugar llegaron a vivir cientos de personas. Existieron viviendas familiares, una escuela, servicios policiales e instalaciones destinadas a la producción.

Los arqueólogos localizaron restos de construcciones, herramientas, vías para vagonetas, objetos domésticos y estructuras vinculadas con un tambo que abastecía a los habitantes.

Pueblo Pereira constituye un ejemplo de cómo una actividad económica puede generar un núcleo poblado que, después de su desaparición, termina perdiendo buena parte de sus referencias materiales e incluso de su presencia en la memoria colectiva.

La investigación también examinó la identidad de Conchillas, profundamente vinculada con la empresa inglesa Charles Walker & Co. y con las construcciones que todavía caracterizan su paisaje urbano.

Los testimonios recogidos mostraron que aquella experiencia empresarial continuaba ocupando un lugar central en la memoria de sus habitantes y condicionaba sus expectativas frente a la llegada de nuevos emprendimientos.

El patrimonio que permanecía bajo el agua

El estudio incorporó investigaciones de arqueología marítima y subacuática en el antiguo puerto de Punta Pereira.

Los especialistas documentaron estructuras del muelle utilizado para embarcar arena hacia Buenos Aires, registraron un ancla y localizaron restos de una embarcación de madera.

Estos hallazgos ampliaron el conocimiento sobre la navegación comercial y las actividades extractivas desarrolladas en la costa coloniense.

Por qué recuperar esta investigación

Aunque los trabajos comenzaron en 2007 y sus resultados fueron publicados años después, su recuperación tiene interés actual por tres razones.

La primera es histórica: proporciona información científica sobre poblaciones y actividades humanas que precedieron ampliamente a la configuración actual de Conchillas.

La segunda es patrimonial. Los investigadores advirtieron que décadas de extracción de arena habían destruido un número indeterminado de yacimientos arqueológicos. Parte de la información pudo recuperarse gracias a las excavaciones realizadas antes de nuevas intervenciones industriales.

La tercera se relaciona con la gestión del territorio. El estudio documentó las condiciones históricas y culturales existentes antes de una transformación productiva de gran escala, lo que ofrece una referencia para investigaciones posteriores.

Su vigencia no reside en presentar aquellos descubrimientos como nuevos, sino en reconocer que constituyen conocimiento disponible para comprender y proteger la historia local.

La investigación deja también una cuestión abierta: qué ocurrió con los materiales recuperados, dónde se conservan actualmente y de qué manera sus resultados han sido incorporados a la educación, la divulgación y las políticas de preservación patrimonial del departamento de Colonia.