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¿Alcanza con respetar determinada distancia para evitar que los plaguicidas utilizados en la agricultura lleguen a lugares donde no deberían? Una investigación de la Universidad de la República (Udelar), realizada junto con científicos brasileños, plantea que la respuesta depende del producto aplicado, las condiciones de pulverización y el ambiente que se busca proteger.

El trabajo, publicado el 15 de abril de 2026 en la revista Agrociencia Uruguay, fue elaborado por Winnona Saracho, Isabel García, João Paulo Arantes Rodrigues da Cunha y Juana Villalba.

Los investigadores estudiaron la llamada deriva, fenómeno por el cual parte del producto pulverizado se desplaza fuera del área tratada. Para evaluar sus posibles consecuencias utilizaron mediciones experimentales a distancias de entre 5 y 100 metros y dos métodos internacionales de estimación del riesgo ambiental.

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Los resultados mostraron diferencias importantes entre sustancias. Algunos insecticidas presentaron índices de riesgo elevados para las abejas, mientras determinados productos superaron los umbrales establecidos para organismos acuáticos.

En la evaluación de posibles efectos sobre la salud humana, la mayoría de las sustancias analizadas presentó índices inferiores al umbral de riesgo establecido, aunque determinados productos requirieron mayores distancias de protección bajo las condiciones estudiadas.

La investigación sugiere que las distancias fijas de seguridad podrían resultar insuficientes para algunas sustancias y recomienda considerar medidas específicas según el producto y la tecnología de aplicación.

La dimensión departamental

El estudio no contiene una evaluación particular de Colonia. Tampoco documenta exposiciones o daños ambientales en el departamento. Su interés para los lectores colonienses surge de la posibilidad de contrastar sus conclusiones con la regulación y las prácticas agrícolas existentes.

En Uruguay, las aplicaciones terrestres mecanizadas deben respetar distancias generales de 300 metros respecto de centros educativos y poblados, y las aéreas, de 500 metros. Existen disposiciones específicas para cursos de agua y mecanismos de autorización excepcional.

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Según información oficial obtenida y publicada por la diaria en junio de 2026, varias escuelas rurales de Colonia recibieron autorizaciones para aplicaciones terrestres a menos de 300 metros durante los últimos años.

Ese antecedente, independiente de la investigación universitaria, permite formular preguntas concretas: qué productos fueron autorizados, qué distancias se establecieron, qué condiciones técnicas se exigieron y cómo se fiscalizó su cumplimiento.