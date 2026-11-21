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En la jornada de este viernes, la Secretaria General Belén Rico Skerl, participó de la entrega de certificados a los estudiantes de la Escuela Taller de Cartagena de Indias, que participaron de un curso de Conservación de materiales arqueológicos metálicos en el Laboratorio de Bienes Patrimoniales.

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Participaron también el Director del Departamento de Desarrollo Humano Ricardo Planchón, el Director de la Escuela Taller Eduardo Barale, la integrante de la Dirección Debbie Szwec, el Director de Cooperación Internacional Alfredo Martínez, docentes, colaboradores y la delegación de Cartagena de Indias.

La Secretaria General en su oratoria, destacó las experiencias del intercambio, la práctica de hacer con las mano, al tiempo de manifestar el orgullo de poder estar colaborando desde la Intendencia con esta experiencia.

Agradeció a la gente que se suma al proyecto y a quienes trabajan voluntariamente. También mencionó la importancia de comunicar y culminó felicitando a todos y destacando el placer de recibirlos.

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Cabe mencionar que en la jornada del jueves el Intendente Guillermo A. Rodríguez, visitó a los jóvenes estudiantes, en el mismo laboratorio, e hizo entrega de una bandera del Departamento de Colonia.