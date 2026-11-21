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Juan Franggi decidió poner fin a su participación en el Comité Héctor Grosso del Frente Amplio de Carmelo. Lo hizo mediante una carta fechada el 6 de noviembre, dirigida al presidente de la agrupación, Fabián Salvagno, en la que plantea una serie de cuestionamientos políticos y diferencias acumuladas durante varios años.

La decisión no implica, según explicó en una entrevista en Radiolugares, su alejamiento ideológico del Frente Amplio ni su incorporación a otro comité. Franggi manifestó que pretende retirarse de la actividad partidaria organizada, aunque continuará interesado en asuntos sociales y en reclamos que considera pendientes.

Su carta reúne episodios vinculados con la conducción del comité, la participación de los militantes, el relacionamiento con organizaciones sociales y la actuación de representantes frenteamplistas en organismos departamentales y municipales.

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Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a la distancia que, a su entender, se ha establecido entre las decisiones de los dirigentes y las posiciones de las bases.

Los desacuerdos con la conducción del comité

Entre los antecedentes que motivaron su renuncia, Franggi mencionó el respaldo de ediles frenteamplistas al impuesto al alumbrado público promovido durante la administración departamental de Carlos Moreira. Cuestionó que esa posición no hubiera sido discutida previamente con los militantes y recordó las actuaciones policiales derivadas de una denuncia presentada contra dos integrantes del Frente Amplio que habían protestado públicamente por aquella decisión.

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También sostuvo que el Comité Héctor Grosso no facilitó la recolección de firmas contra ese tributo ni la campaña por la reforma constitucional de la seguridad social, que proponía, entre otras medidas, establecer una jubilación mínima equivalente al salario mínimo nacional.

En el plano comunitario, cuestionó restricciones que, según su relato, afectaron el uso del local partidario por parte de integrantes de una cooperativa de vivienda y la realización de encuentros vecinales en la vereda, conocidos como reuniones de la «barra del medio tanque».

Para Franggi, esas situaciones reflejan una concepción de la actividad política que limita el acercamiento de vecinos y organizaciones sociales a los espacios partidarios.

La carta incluye además observaciones sobre la organización de un acto electoral en la plaza Independencia de Carmelo. Según su versión, la actividad había sido anunciada para presentar a los candidatos locales al Municipio, pero terminó concentrada en las intervenciones de los candidatos a la Intendencia, sin otorgar el protagonismo inicialmente previsto a los aspirantes municipales.

Cuestionamientos a la representación frenteamplista en el Municipio

Uno de los aspectos centrales de la entrevista estuvo dedicado al papel que cumple el Frente Amplio como oposición en el Municipio de Carmelo, actualmente encabezado por el alcalde nacionalista Luis Pablo Parodi.

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Franggi cuestionó especialmente la actuación de la representación frenteamplista en asuntos relacionados con el control de la gestión y la defensa del patrimonio público.

Puso como ejemplo el debate sobre los adoquines retirados de distintas calles de la ciudad y las dificultades para determinar la cantidad de piezas existentes, su ubicación y las responsabilidades sobre su custodia.

A su entender, los concejales de la oposición deberían exigir documentación, formular preguntas y realizar un seguimiento más riguroso de las decisiones municipales.

«Lo que se trata es que la oposición es justamente para oponerse y para controlar», expresó.

La afirmación fue acompañada de una crítica al comportamiento de los representantes frenteamplistas durante una sesión del Concejo Municipal en la que se discutió la situación de los adoquines. Según su apreciación, las intervenciones más relevantes sobre ese asunto provinieron de concejalas pertenecientes al Partido Nacional.

Franggi también cuestionó que no se hubiera aclarado el destino de adoquines retirados de determinadas intersecciones de Carmelo. Sus afirmaciones sobre eventuales faltantes constituyen señalamientos que requieren contrastarse con los registros de obra y los inventarios correspondientes.

El vínculo con los trabajadores y las organizaciones sociales

Otro de los episodios mencionados en la carta involucra a una cooperativa de trabajo y reciclaje en formación que, según Franggi, solicitó una audiencia con los integrantes del Municipio en octubre de 2025.

El militante sostuvo que la organización mantuvo encuentros con representantes municipales, incluido el alcalde, pero no consiguió ser recibida por la concejala titular del Frente Amplio ni, según recordó, por su suplente.

Vinculó esa situación con lo que considera una contradicción entre el discurso histórico de la izquierda sobre su cercanía con los trabajadores y las prácticas de algunos de sus representantes.

El planteo constituye un cuestionamiento directo al cumplimiento de las responsabilidades políticas de los concejales. Sin embargo, la carta y la entrevista no permiten establecer por sí solas las razones de la ausencia de esas reuniones ni conocer las gestiones que eventualmente hayan realizado los representantes mencionados.

La situación electoral y el futuro del Frente Amplio

Durante la entrevista, Franggi también reflexionó sobre los resultados electorales de su partido en Carmelo y la reducción de su representación en el Concejo Municipal respecto del período anterior.

Consideró que la gestión del exconcejal y candidato a alcalde Miguelena no recibió suficiente respaldo político de la estructura partidaria. En particular, señaló que el acompañamiento no debería limitarse al apoyo electoral, sino incluir recursos, presencia territorial y trabajo permanente.

Sus críticas alcanzaron asimismo el funcionamiento departamental del Frente Amplio. Manifestó preocupación por el peso que, a su juicio, tienen el sector 609 y sus aliados en las definiciones políticas, y por las posibilidades de participación de otras corrientes.

En ese contexto mencionó a Nicolás Viera y Alejandro Sánchez como figuras con proyección electoral. Se trató de apreciaciones personales sobre futuros escenarios políticos, no de candidaturas formalmente definidas.

También cuestionó aspectos organizativos de una visita del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a Carmelo, al considerar que no se respetaron las instancias de encuentro originalmente previstas con los comités.

Una renuncia al comité, no a sus convicciones

Franggi vinculó su alejamiento con una decisión personal de reducir su actividad política y dedicar más tiempo a su jubilación. No obstante, reconoció que continúa involucrándose en problemas de vecinos, entre ellos los reclamos de jubilados y pensionistas que denuncian haber sido perjudicados económicamente por maniobras fraudulentas.

En ese asunto cuestionó la respuesta de la Fiscalía de Carmelo y reclamó actuaciones que permitan a los damnificados gestionar ante el Banco de Previsión Social la eventual recuperación de sus fondos. Las responsabilidades institucionales y los alcances de esas posibles restituciones requieren una verificación independiente.

El militante descartó que su salida del Héctor Grosso represente un traslado al Comité 25 de Agosto, con cuyos integrantes dijo mantener una buena relación.

Por el contrario, manifestó su intención de continuar su militancia de manera individual, sin comprometerse con otra estructura.

«Cada día soy más frenteamplista», afirmó, al explicar que sus diferencias responden precisamente a la distancia que advierte entre determinadas prácticas políticas y los principios que considera fundamentales para su partido.

La distinción resulta relevante para comprender el alcance de su decisión: Franggi abandona un espacio de organización partidaria, pero no renuncia a su identificación política con la izquierda.

Su carta, por tanto, expone un conflicto que trasciende las relaciones personales dentro del comité. Los asuntos planteados comprenden la participación de los militantes en las decisiones, la relación con organizaciones sociales, el respaldo a los representantes electos y el ejercicio del control político desde la oposición.

El Comité Héctor Grosso renovó sus autoridades el 25 de agosto de 2026, cuando ratificó a Salvagno en la presidencia y estableció reuniones plenarias semanales.

La renuncia deja planteada una discusión sobre el funcionamiento de la estructura local del Frente Amplio y sobre las expectativas que sus propios militantes depositan en quienes ejercen la representación política.