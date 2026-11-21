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El departamento de Colonia contará este domingo con 258 circuitos electorales para las elecciones de representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS). La votación comenzará a las 8:00 y se extenderá hasta las 19:30, de acuerdo con el cronograma oficial.

Según el plan circuital publicado por la Corte Electoral, en Carmelo se habilitarán 32 circuitos: 17 destinados a trabajadores activos, diez a jubilados y pensionistas y cinco a representantes de empresas contribuyentes. En Nueva Palmira funcionarán 19 circuitos, distribuidos entre los mismos tres sectores.

La organización comprende también a Colonia del Sacramento, Nueva Helvecia, Juan Lacaze, Rosario, Tarariras, Ombúes de Lavalle, Florencio Sánchez y otras localidades, además de zonas rurales del departamento.

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En Carmelo, los electores deberán concurrir a diferentes establecimientos educativos y locales públicos. Entre ellos figuran los liceos 1 y 2, varias escuelas, la Escuela Técnica, el Instituto de Formación Docente, el Comité de Jubilados y la Casa de la Cultura.

La elección determinará quiénes ocuparán los tres cargos del Directorio del BPS reservados a representantes de los trabajadores activos, los jubilados y pensionistas y las empresas contribuyentes. Los otros cuatro integrantes son designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado.

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Obligatoriedad y excepciones

El voto es secreto, personal y obligatorio para quienes integran el padrón y no están comprendidos en las excepciones legales.

No tienen obligación de votar los trabajadores, jubilados, pensionistas y titulares de empresas unipersonales mayores de 75 años, ni quienes reciben prestaciones por incapacidad del BPS, cualquiera sea su edad. Estas excepciones no se aplican a los mandatarios designados para representar empresas.

Las personas que figuren en más de uno de los tres órdenes deberán votar en cada uno de ellos. Por ejemplo, un trabajador que también sea titular de una empresa unipersonal podría tener asignados dos circuitos.

Dónde consultar y qué documento llevar

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La Corte Electoral habilitó un buscador que permite verificar si una persona está incluida en el padrón, conocer el circuito asignado y comprobar sus condiciones de accesibilidad.

Los electores podrán votar identificándose mediante su credencial cívica. Quienes no tengan el documento físico deberán proporcionar sus datos y figurar en el padrón correspondiente. Los extranjeros habilitados mediante cédula de identidad deberán presentar ese documento.

La consulta anticipada resulta especialmente importante en las ciudades donde los circuitos están distribuidos entre distintos establecimientos.

Quienes estén obligados y no concurran deberán justificar su ausencia por alguna de las causales admitidas o afrontar las sanciones previstas.