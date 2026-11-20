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El Ministerio de Defensa Nacional dispuso dos auditorías de gestión en Buenos Aires, una sobre la empresa Lumary S.A., vinculada a Colonia Express, y otra sobre la embarcación Colonia Express II. Las inspecciones fueron previstas para noviembre de 2026 y quedaron documentadas en dos resoluciones oficiales, firmadas el 26 de octubre y publicadas el 17 de noviembre.

La primera auditoría, programada entre el 10 y el 12 de noviembre, estuvo a cargo del capitán de navío Alejandro Saizar y del capitán Wilson Espíndola. La segunda, prevista entre el 11 y el 13, fue encomendada al capitán de navío Gustavo González y tuvo como objeto específico la embarcación Colonia Express II.

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Según la documentación del Ministerio de Defensa, las actuaciones fueron solicitadas por Lumary S.A. y se enmarcan en las responsabilidades de la Armada uruguaya de controlar el cumplimiento de las normas de seguridad marítima.

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¿Por qué se inspeccionan por separado una empresa y su embarcación?

Las normas internacionales de navegación establecen controles tanto sobre las compañías que administran los buques como sobre las embarcaciones. En el primer caso se examinan los procedimientos de organización y seguridad de la empresa; en el segundo, su aplicación a bordo.

Este sistema contempla certificados específicos para las compañías y los buques. Sin embargo, las resoluciones de noviembre no precisan qué certificaciones fueron examinadas.

Existe un antecedente. En noviembre de 2024, Defensa había dispuesto otra auditoría de Lumary S.A. en Buenos Aires, destinada expresamente a verificar la vigencia de su documentación de cumplimiento de las normas internacionales de seguridad.

Ese antecedente permite situar las nuevas actuaciones dentro de los mecanismos de control marítimo, aunque no confirma que respondan al mismo procedimiento.

Los resultados de las inspecciones todavía no fueron publicados. Por lo tanto, no es posible establecer si se formularon observaciones, si hubo recomendaciones o si se renovaron certificaciones.

Las resoluciones tampoco mencionan irregularidades ni relacionan las auditorías con solicitudes de autorización de nuevas rutas fluviales.

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La documentación oficial confirma las misiones previstas, pero deja pendiente conocer sus conclusiones y las eventuales decisiones adoptadas por la autoridad marítima.



Fuentes oficiales verificadas: Ministerio de Defensa Nacional, resoluciones 87.513/026 y 87.512/026, publicadas el 17 de noviembre de 2026; 83.687/024, antecedente de la auditoría de noviembre de 2024.