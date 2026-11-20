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La Administración Nacional de Puertos (ANP) incluyó la terminal de pasajeros y el puerto de yates y veleros de Carmelo en el Plan Maestro de Desarrollo Portuario 2027-2040, una iniciativa que busca identificar las necesidades de infraestructura y establecer prioridades de inversión en los puertos bajo su administración.

Según el pliego de condiciones particulares elaborado por el organismo, la ANP prevé contratar una consultoría especializada que analizará la situación de cada terminal y propondrá alternativas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

Para Carmelo, el estudio permitirá evaluar las condiciones de sus dos instalaciones portuarias y sus posibilidades de crecimiento, especialmente en actividades vinculadas al transporte de pasajeros, la navegación deportiva y el turismo náutico.

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Infraestructura y condiciones de navegación

Uno de los principales componentes del trabajo será la evaluación de la infraestructura existente. El diagnóstico comprenderá muelles, rampas, dársenas, edificios y servicios portuarios, además de las condiciones de navegación y las profundidades de los canales de acceso.

También se estudiarán las necesidades de dragado, mantenimiento y eventuales ampliaciones, considerando distintos escenarios de demanda hasta 2040.

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El análisis permitirá determinar qué mejoras pueden realizarse sobre las instalaciones actuales y cuáles requerirían nuevas inversiones.

Turismo náutico y conexiones regionales

La ubicación de Carmelo y su proximidad con Argentina constituyen elementos relevantes para el análisis de sus instalaciones portuarias.

El pliego establece que la consultoría deberá examinar el papel de los puertos deportivos en el turismo y la generación de empleo, así como su posible complementariedad con otras instalaciones náuticas de la región.

En el caso de la terminal de pasajeros, se evaluarán los movimientos actuales y potenciales, las conexiones regionales y las perspectivas de demanda.

El estudio no supone la apertura de nuevas rutas fluviales ni la incorporación de servicios de pasajeros. Su finalidad será aportar información técnica para determinar la viabilidad de futuras alternativas de conectividad.

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Las inversiones dependerán de los resultados

El Plan Maestro también analizará los accesos terrestres, las áreas de estacionamiento, los servicios básicos, la seguridad y la relación de las instalaciones portuarias con su entorno urbano.

Las propuestas deberán incluir estimaciones de costos, evaluaciones económicas y ambientales y un orden de prioridades para su eventual ejecución.

La consultoría tendrá un plazo máximo de ocho meses desde la firma del contrato y se desarrollará en cinco fases, que culminarán con la elaboración de un programa de inversiones y acciones prioritarias.

Además de Carmelo, el estudio comprenderá otros puertos del país, entre ellos Colonia del Sacramento, Juan Lacaze y Nueva Palmira, dentro de una planificación que buscará coordinar las necesidades del sistema portuario nacional.

Qué representa el plan para Carmelo

La incorporación de Carmelo al Plan Maestro significa que sus instalaciones serán consideradas en la planificación portuaria nacional hasta 2040. Sin embargo, no constituye una decisión de ejecutar obras ni implica que se hayan asignado recursos específicos para la ciudad.

La diferencia es relevante: el documento establece una etapa de diagnóstico y planificación, mientras que las decisiones sobre inversiones dependerán de los resultados técnicos y de las posteriores definiciones de la ANP.

Desde una perspectiva local, el proceso permitirá identificar las necesidades de infraestructura, las posibilidades de desarrollo turístico y las condiciones para mejorar la actividad portuaria.

El alcance concreto de esas oportunidades se conocerá una vez finalizada la consultoría y establecidas las prioridades de inversión.

Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP). Pliego de condiciones particulares para la contratación del Plan Maestro de Desarrollo Portuario 2027-2040, artículo 5 y anexo III, páginas 6 y 29 a 37.