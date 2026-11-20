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La desarrolladora argentina Gewin Real Estate proyecta construir un edificio residencial de aproximadamente 11.000 metros cuadrados dentro del emprendimiento urbanístico +Colonia, según informó el diario económico argentino El Cronista.

El proyecto, denominado Wayra +Colonia, figura en el sitio oficial de la empresa, que prevé su lanzamiento comercial durante 2027. La propuesta estará orientada al mercado residencial de alta gama, aunque todavía no se conocen públicamente la cantidad de apartamentos, la inversión prevista ni los precios de comercialización.

Gewin desarrolla también Wayra Boulevard, un edificio de aproximadamente 19.000 metros cuadrados en Ramblas del Plata, el emprendimiento inmobiliario impulsado por IRSA en Buenos Aires. Para ese proyecto argentino se anunciaron apartamentos con precios desde 4.500 dólares por metro cuadrado, valor que no corresponde necesariamente a la futura construcción en Colonia.

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La incorporación de Wayra suma una nueva iniciativa privada a +Colonia, donde también se han anunciado otros desarrollos residenciales y tecnológicos, entre ellos Praxis.

Desde el punto de vista administrativo, todavía resta establecer en qué etapa de urbanización estará comprendido el edificio y cuáles son las autorizaciones específicas obtenidas para su construcción.

El Informe Ambiental Resumen de +Colonia, presentado ante el Ministerio de Ambiente, contempla para la primera etapa una población de 5.000 habitantes y una demanda estimada de 501 metros cúbicos diarios de agua potable. También identifica necesidades de ampliación de las redes de saneamiento y electricidad.

Estos antecedentes adquieren relevancia ante la incorporación de nuevos edificios, cuya demanda deberá ser considerada en la planificación de los servicios.

Por el momento, tampoco está documentado públicamente qué inversiones en infraestructura corresponderán a los promotores privados y cuáles podrían involucrar a organismos públicos.