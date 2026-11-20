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Las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) se celebrarán este domingo 22 de noviembre en todo Uruguay. Además de la obligación de votar para quienes estén habilitados, la jornada vuelve a plantear una pregunta habitual en cada instancia electoral: qué ocurrirá con la venta de bebidas alcohólicas.

La duda tiene un antecedente particular. En las anteriores elecciones del BPS, celebradas el 28 de noviembre de 2021, se permitió comercializar alcohol en los establecimientos alcanzados por una excepción legal, a pesar de que la normativa electoral establece restricciones para estas jornadas.

Aquella decisión estuvo relacionada con un acontecimiento deportivo que atrajo la atención internacional. El sábado 27 de noviembre de ese año, Montevideo recibió la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en el Estadio Centenario. La llegada de miles de aficionados brasileños llevó al Parlamento a aprobar una autorización especial para evitar que la prohibición afectara la actividad comercial y gastronómica durante el evento.

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Mediante la Ley N.º 20.002, se suspendió por única vez la restricción habitual, aunque quedaron excluidos de la excepción los centros de votación donde se expendían bebidas alcohólicas.

Cinco años después, las elecciones del BPS presentan algunas diferencias respecto de otros comicios. La votación se desarrollará entre las 8:00 y las 19:30 horas, y la Corte Electoral estableció que podrán realizarse espectáculos públicos, como fiestas y recitales, actividades que habitualmente enfrentan restricciones durante las elecciones nacionales.

También rige la veda de propaganda electoral, que comenzó a la medianoche del viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta las 20:30 del domingo. Sin embargo, la posibilidad de realizar espectáculos no implica que todas las actividades comerciales estén permitidas.

Qué establece la Corte Electoral sobre el alcohol

Para las elecciones de este domingo, sí habrá veda alcohólica. La excepción que se aprobó en 2021 fue exclusiva para aquella oportunidad y no se extiende a los comicios de 2026.

Según las garantías electorales publicadas por la Corte Electoral, la prohibición de vender bebidas alcohólicas comenzará el sábado 21 de noviembre a las 19:30 horas y se mantendrá hasta el cierre de la votación, previsto para las 19:30 del domingo 22.

La disposición responde al artículo 177 de la Ley N.º 7.812, vigente desde 1925, que establece la prohibición de expender bebidas alcohólicas durante las 24 horas anteriores a la clausura de la votación.

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La medida alcanza a supermercados, almacenes, bares, restaurantes y otros establecimientos que comercialicen estas bebidas. Podrán continuar funcionando, pero deberán suspender la venta de alcohol durante el período establecido.

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Para quienes tengan previsto salir a cenar o participar en alguna celebración, existe una distinción importante: la normativa prohíbe la venta, pero no establece una prohibición general de consumir alcohol adquirido anteriormente.

La comercialización podrá retomarse el domingo 22 de noviembre a partir de las 19:30 horas, cuando finalice el horario previsto para la votación.