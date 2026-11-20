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Según informó el MPP Colonia mediante un comunicado, Sánchez señaló durante el encuentro que el Gobierno nacional no mantiene acuerdos con ninguna de las dos iniciativas.

El jerarca explicó que varios de los asuntos relacionados con el proyecto corresponden a competencias del gobierno departamental, particularmente los vinculados al ordenamiento territorial y la eventual recategorización del suelo.

Durante la reunión también se analizaron las condiciones que hacen atractiva esta región para las inversiones internacionales. Sánchez mencionó la cercanía con Buenos Aires, la conectividad, la estabilidad financiera, el desarrollo de energías renovables y la solidez institucional de Uruguay.

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En ese contexto, sostuvo que las empresas interesadas en instalarse en el país deben cumplir la legislación vigente y que el Estado tiene la responsabilidad de fiscalizar ese cumplimiento.

Otro de los temas abordados fue el impacto de las nuevas tecnologías sobre el mercado laboral. El secretario de Presidencia advirtió que estas inversiones pueden generar nuevas modalidades de empleo, aunque también contribuir a la reducción de determinados puestos de trabajo.

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Los ediles del MPP valoraron positivamente el intercambio, solicitado por la propia bancada en el marco del tratamiento de los proyectos +Colonia y Praxis en la Junta Departamental.