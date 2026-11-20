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Dos funcionarias de la Intendencia de Colonia participaron en un curso de manejo de maquinaria vial, desarrollado en el marco del programa Caminos Rurales Productivos, que reunió a 39 mujeres de distintos departamentos del Uruguay.

Las participantes fueron Silvana Idiart, perteneciente al Municipio de Tarariras, y Nancy Romaniello, de la Dirección de Limpieza de la Intendencia de Colonia.

La capacitación se realizó por iniciativa de la Dirección de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Congreso de Intendentes.

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La participación de ambas funcionarias fue coordinada por la Oficina de Género y Generaciones de la Intendencia de Colonia, a través de la escribana María Isabel Roselli, con la colaboración de la licenciada Jaquelin Ricca, de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas.