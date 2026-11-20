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Todos los domingos de noviembre, desde las 18:00, la Plaza Independencia de Carmelo será escenario de «Plaza Tango», una propuesta abierta a toda la comunidad para compartir y bailar al ritmo del tango y la milonga.

La iniciativa invita a habitar los espacios públicos desde la cultura, haciendo de la plaza un lugar de encuentro, recreación y disfrute. También busca visibilizar las ideas y proyectos de las personas mayores y la importancia de que sean escuchados.

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Se recomienda llevar silla, mate o lo qué te parezca necesario para pasar un tarde juntos!

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Espectáculo a la gorra.