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La actividad, inicialmente prevista para el 20 de noviembre, fue reprogramada para el lunes 7 de diciembre, a las 17:00 horas, en el Club Social Casupá, ubicado en el departamento de Florida.

Desde la gremial rural destacaron la importancia de que los productores y demás integrantes de la comunidad agropecuaria participen en esta instancia de intercambio territorial, donde se abordará la propuesta impulsada por el Ministerio de Ambiente.

La convocatoria busca promover la presencia del sector productivo en el proceso de diálogo relacionado con la eventual incorporación de territorios de la cuenca del arroyo Casupá a un régimen de protección ambiental.

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Participación del sector agropecuario

La ARU considera fundamental que quienes desarrollan actividades productivas en la zona tengan participación en las instancias de consulta y puedan expresar sus planteos sobre la iniciativa.

El encuentro se realizará en las instalaciones del Club Social Casupá, situado sobre la calle Manuel Francisco Artigas, entre Luis Alberto de Herrera y General Aparicio Saravia.

La convocatoria está dirigida a los integrantes de la comunidad productiva interesados en conocer la propuesta y participar del intercambio sobre el futuro de este territorio.

La nueva fecha permitirá retomar la instancia de diálogo originalmente programada para noviembre.