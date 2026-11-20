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La Ciudad de Buenos Aires puso en funcionamiento un Centro de Monitoreo de Terminales de Ómnibus que operará las 24 horas y abarcará las tres terminales de la capital argentina. El sistema busca reforzar la prevención, mejorar la vigilancia y facilitar la coordinación con el personal policial.

La Cámara Argentina de Turismo (CAT) destacó la implementación de esta medida, destinada a fortalecer las condiciones de seguridad de pasajeros, trabajadores y empresas de transporte.

Según informó la entidad, la iniciativa surgió del trabajo conjunto entre organismos públicos y representantes del sector privado, a partir de planteos realizados por la CAT y la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) ante las autoridades nacionales.

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La presidenta de la CAT, Laura Teruel, señaló que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo turístico y destacó la coordinación entre ambos sectores.

Por su parte, Gustavo Gaona, representante de CELADI, subrayó la importancia del sistema para el transporte de larga distancia. Según indicó, los servicios de ómnibus conectan más de 1.600 destinos argentinos y aproximadamente la mitad de sus operaciones tienen como origen o destino Buenos Aires.

En ese contexto, destacó la relevancia de la Terminal de Retiro por su volumen de pasajeros y servicios.

La CAT también reconoció la participación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, en las gestiones que permitieron concretar la iniciativa.