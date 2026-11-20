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Carmelo dispone actualmente de 134 amarras para embarcaciones deportivas y proyecta comenzar a ofrecer en 2027 un servicio de guardería techada durante todo el año, según un documento de promoción del turismo náutico presentado por Uruguay en San Fernando, provincia de Buenos Aires.

La información forma parte de la presentación denominada Uruguay: un destino náutico que sorprende, realizada el 4 de noviembre, con participación del Ministerio de Turismo, la Administración Nacional de Puertos (ANP), la Dirección Nacional de Hidrografía y representantes del departamento de Colonia, con especial presencia de Carmelo.

El documento destaca la ubicación de Carmelo, a unas 49 millas náuticas del puerto argentino de San Isidro, como una ventaja para captar navegantes procedentes del área metropolitana de Buenos Aires.

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Además de las instalaciones portuarias, se promocionan el entorno tranquilo, los espacios con parrillas y las posibilidades de complementar la navegación con visitas a bodegas y establecimientos gastronómicos.

La propuesta nacional comprende 26 instalaciones portuarias deportivas distribuidas en cuatro regiones. En el departamento de Colonia se destacan también las 120 amarras de Colonia del Sacramento, las aproximadamente 140 plazas de Riachuelo y las 62 amarras de Juan Lacaze.

Entre las medidas anunciadas figura un sistema de precarga migratoria por internet para simplificar los trámites de ingreso y salida del país, junto con nuevos controles mediante dispositivos electrónicos.

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También se incluyen beneficios fiscales para turistas no residentes, especialmente en alojamiento, gastronomía y enoturismo.

La incorporación de una guardería techada en Carmelo aparece como una de las novedades previstas para 2027, aunque el documento no precisa inversión, capacidad adicional ni fecha de habilitación del servicio.