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El colectivo No Más Colonia mantuvo el jueves 19 de noviembre una reunión con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, para trasladar sus cuestionamientos al proyecto Praxis, vinculado a la iniciativa +Colonia. Durante el encuentro, sus representantes presentaron más de 13.000 firmas recogidas en distintas campañas.

De la reunión participaron también la secretaria general de la Intendencia, María Belén Rico, y el director de Planificación, Miguel Asqueta.

Según informó ColoniaYa, Andrés Thompson, integrante del colectivo, explicó que los planteos estuvieron centrados en las posibles consecuencias ambientales, la segregación social y los procedimientos mediante los cuales fue aprobado el proyecto.

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Thompson señaló que la agrupación reúne actualmente a casi 200 personas y que las firmas presentadas buscan respaldar sus cuestionamientos.

Una consulta abierta con 130 participantes

Durante el encuentro también se compartieron los resultados de una encuesta abierta, realizada durante dos días, en la que participaron 130 personas. El 87 % manifestó su oposición a la instalación de Praxis. Por sus características, la consulta no constituye una muestra representativa de la población departamental.

Respecto a la respuesta institucional, Thompson indicó que las autoridades escucharon los planteos, expresaron sus opiniones y mencionaron limitaciones legales para intervenir.

El integrante del colectivo también manifestó sorpresa por el desconocimiento sobre los responsables de la iniciativa que, según su relato, expresaron las autoridades.