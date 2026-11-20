Escuchar artículo 0:00 3:38 x1

La inflación en Uruguay alcanzó el 4,87% en los últimos 12 meses a octubre de 2026, impulsada principalmente por el aumento de los combustibles y determinados alimentos. Según el Banco Central del Uruguay (BCU), esta evolución estaba prevista y no representa, por el momento, un cambio en la tendencia general de los precios.

El organismo señaló en su informe de noviembre que los aumentos se concentraron en algunos productos, mientras que los servicios mantuvieron un comportamiento relativamente estable.

La inflación subyacente, un indicador que excluye los precios regulados y los de frutas y verduras para observar mejor la tendencia general, se ubicó en el 4,64%.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

¿Qué significa para el bolsillo de los uruguayos?

Una inflación del 4,87% significa que, en promedio, los bienes y servicios cuestan ese porcentaje más que hace un año.

Por ejemplo, una canasta de productos y servicios que costaba 10.000 pesos en octubre de 2025 pasaría a costar 10.487 pesos un año después, si hubiera aumentado al mismo ritmo que la inflación general.

Sin embargo, no todos los precios evolucionan de igual manera. Los alimentos y combustibles pueden tener aumentos superiores al promedio, mientras que otros productos registran variaciones menores.

El Banco Central espera nuevas subas, pero temporales

El BCU anticipa que la inflación podría aumentar levemente durante los próximos meses debido a factores internacionales y condiciones climáticas que presionan sobre determinados precios.

La institución considera que esta situación será transitoria y que la inflación volverá gradualmente a acercarse a la meta del 4,5%.

Esto no implica que los precios vayan a bajar, sino que se espera que aumenten a un ritmo menor.

¿Qué esperan los especialistas y las empresas?

Las expectativas de inflación se mantienen relativamente próximas al objetivo oficial.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según los datos divulgados por el Banco Central, los analistas económicos prevén una inflación del 4,57%, los operadores financieros del 4,6% y las empresas del 5%.

Estas previsiones son relevantes porque influyen en decisiones económicas como la fijación de precios, los ajustes salariales y la negociación de contratos.

El Banco Central mantuvo la tasa de interés en 6%

En su reunión de noviembre, el Banco Central resolvió mantener la tasa de política monetaria en el 6%.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Esta tasa es una herramienta que permite influir sobre el costo de los préstamos, el ahorro y el consumo, con el objetivo de mantener la inflación bajo control.

La decisión respondió a que el aumento reciente de precios estuvo concentrado en determinados productos y no se extendió al conjunto de la economía. Además, las presiones internacionales sobre las materias primas mostraron cierta moderación.

El BCU continuará evaluando la situación en sus próximas reuniones, con el objetivo de que la inflación retorne al 4,5% en un horizonte de aproximadamente dos años.

Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). Informe Evolución y expectativas de precios en Uruguay, noviembre de 2026.