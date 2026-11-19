En la jornada del miércoles ese realizó una nueva reunión de coordinación con las Comparsas del Departamento de Colonia, que participarán en el Desfile de Llamadas 2027, que se llevará a cabo el sábado 30 de enero de 2027, por la Avda. Gral. Flores de la capital Departamental.
En la oportunidad se realizó el sorteo, quedando el orden establecido de la siguiente manera:
Puerto Sauce
Burundí
Mombasa
Rosario 250
Caracú Quemao
Dulces Guerreras
La Nueva Reina del Empuje
Lonjas Palmirenses
Lonjas Pichoneras
La 10 de Mayo
Tararilonjas
Mozambique
El Colibrí
Revolución Candombera
Morenada Lonjas
Alma Lubola
Eco de Tambores
Cierra fuera de concurso La Cuerda Néctar
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