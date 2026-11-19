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En la jornada del miércoles ese realizó una nueva reunión de coordinación con las Comparsas del Departamento de Colonia, que participarán en el Desfile de Llamadas 2027, que se llevará a cabo el sábado 30 de enero de 2027, por la Avda. Gral. Flores de la capital Departamental.

En la oportunidad se realizó el sorteo, quedando el orden establecido de la siguiente manera:

Puerto Sauce

Burundí

Mombasa

Rosario 250

Caracú Quemao

Dulces Guerreras

La Nueva Reina del Empuje

Lonjas Palmirenses

Lonjas Pichoneras

La 10 de Mayo

Tararilonjas

Mozambique

El Colibrí

Revolución Candombera

Morenada Lonjas

Alma Lubola

Eco de Tambores

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