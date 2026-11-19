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El Poder Ejecutivo adjudicó la concesión para la explotación del Hotel Parador Punta Gorda, ubicado en la zona suburbana de Nueva Palmira, departamento de Colonia, a la sociedad de hecho integrada por Mateo Acosta Nogueira y Leticia Edelweiss Oliver Vique.

La decisión quedó establecida mediante una resolución del 13 de noviembre de 2026, correspondiente al expediente 2025-9-1-0001715 del Ministerio de Turismo. El inmueble, identificado con el padrón 1.607, pertenece al Estado.

El procedimiento comenzó con la autorización del llamado a concesión número 1/25, aprobada por el Poder Ejecutivo el 27 de enero de 2026. Posteriormente, el Ministerio de Turismo estableció el calendario de recepción de propuestas y sus respectivas prórrogas.

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La apertura de ofertas se realizó el 1.º de junio, con la participación de dos interesados: la sociedad integrada por Acosta Nogueira y Oliver Vique, y una propuesta presentada conjuntamente por Aldana Villalba Rodríguez y Luciano Gerez.

Una propuesta fue descartada

La Comisión Asesora de Adjudicaciones determinó que la propuesta de Villalba Rodríguez y Gerez incumplía varios requisitos del pliego, entre ellos la ausencia de firmas, información sobre la participación de los oferentes, constitución de domicilio y antecedentes de experiencia en actividades hoteleras y turísticas.

Los interesados presentaron posteriormente observaciones y documentación adicional. Sin embargo, la comisión consideró que esos elementos debían integrar la oferta original y que admitirlos después de la apertura vulneraría la igualdad entre participantes.

La adjudicación

En cuanto a la propuesta seleccionada, la comisión concluyó que cumplía los requisitos formales, técnicos y económicos exigidos, además de acreditar solvencia financiera para asumir las obligaciones de la concesión.

Por estos motivos, recomendó adjudicar la explotación del establecimiento a la sociedad de hecho mencionada. La resolución presidencial confirmó esa recomendación y dispuso remitir el expediente al Ministerio de Turismo para continuar la tramitación administrativa correspondiente.

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