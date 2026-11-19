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El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este jueves 19 de noviembre en la inauguración del edificio Zona Franca del Plata, en Colonia del Sacramento, un complejo destinado a empresas de servicios globales que operen bajo el régimen de zonas francas.

El proyecto representa una inversión de 26 millones de dólares en infraestructura, a los que se suman otros 2 millones destinados a la instalación de un centro de datos que prestará servicios a las empresas del complejo y a clientes internacionales.

Durante la ceremonia, Orsi se refirió al crecimiento económico del departamento y a la relación entre esta inversión y otros emprendimientos, particularmente +Colonia. El mandatario sostuvo que la instalación de empresas puede generar oportunidades laborales y atraer nuevos residentes.

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El director de Zona Franca del Plata, Francisco Ravecca, destacó las condiciones de Uruguay para recibir inversiones. Por su parte, el gerente general, José Durquet, señaló que la estabilidad jurídica, las reglas de funcionamiento y los beneficios tributarios fueron factores considerados para desarrollar el proyecto.

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El edificio cuenta con capacidad para albergar unas 60 oficinas y 1.000 trabajadores, aunque esas cifras corresponden a su capacidad prevista y no a puestos de trabajo ya ocupados.

Tras la inauguración, Orsi recorrió las instalaciones acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez.