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El Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, participó este miércoles, del Lanzamiento del Primer Festival de Guitarra Clásica, en el Municipio de la ciudad de Carmelo, en un acto junto al Director de Cultura Carlos Deganewllo y el Alcalde Luis Pablo Parodi e integrante de la organización.

El mismo tendrá lugar los días 1 y 2 de diciembre del corriente año.

Los integrantes de la organización destacaron el evento, la participación de reconocidos concertistas y que el evento se desarrollará en Casa de la Cultura, Biblioteca y Teatro Uamá.

Durante el lanzamiento, el Intendente de Colonia dijo sentirse en casa, y más aún, al desarrollarse la actividad en el Municipio de Carmelo, donde, cómo recordó, comenzó su carrera en la gestión pública, en aquel entonces en la Junta Local.

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Rodríguez dijo sentirse muy orgulloso de cómo se viene trabajando en la descentralización, llegando con la cultura a todos los rincones del departamento, sin hacer distinciones entre ciudades grandes y pagos chicos. Felicitó al municipio local y a los organizadores de este festival internacional, ponderando también la labor de la dirección de Cultura de la comuna, estando atenta a los requerimientos de la gente y brindando el apoyo a los talentosos artistas del departamento.

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Finalmente el Jefe Comunal, expresó que desde lo personal, aprender a tocar la guitarra es una cuenta pendiente que le quedó, pero que es un fervoroso entusiasta de la música en general y de dicho instrumento en particular, auguró el mejor de los éxitos para artistas y organizadores del festival.