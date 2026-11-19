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CAMOC realizará una jornada educativa bajo la consigna Acción temprana contra la diabetes, con el propósito de promover conductas que contribuyan a prevenir esta enfermedad.

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La actividad se desarrollará en la plaza Independencia de Carmelo y estará orientada a informar sobre la importancia de una alimentación equilibrada y la incorporación de hábitos saludables en la vida cotidiana.

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre. En particular, la diabetes tipo 2 está asociada a diversos factores de riesgo, algunos modificables mediante cambios en el estilo de vida.

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La actividad física regular, una alimentación adecuada y los controles médicos periódicos constituyen herramientas importantes para reducir riesgos y favorecer la detección temprana.

La iniciativa de CAMOC busca acercar información preventiva a la población y fomentar una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud.