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El catamarán Deltacat, destinado a cubrir la nueva conexión fluvial entre Buenos Aires y Carmelo, realizó este jueves 19 de noviembre de 2026 su primer cruce, dando comienzo a las operaciones regulares de Colonia Express.

Según la plataforma de seguimiento marítimo MyShipTracking, la embarcación salió del puerto de Buenos Aires a las 8:59, hora local de Uruguay y Argentina.

Fuentes de Prefectura Carmelo informaron que el tiempo transcurrido entre la salida de Buenos Aires y el ingreso al arroyo de las Vacas fue de dos horas y 40 minutos, lo que sitúa ese ingreso aproximadamente a las 11:39.

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Los registros de MyShipTracking consignaron una velocidad promedio de 18,5 nudos y una máxima de 19 nudos, equivalente a unos 35 kilómetros por hora.

La nueva conexión de Colonia Express contempla cinco frecuencias semanales, con una embarcación de 125 pasajeros y una duración estimada del cruce de dos horas y media.

El servicio restablece la conexión fluvial directa entre Carmelo y Buenos Aires para el transporte de pasajeros.