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El Municipio de Carmelo había finalizado 34 de las 75 demandas vecinales recogidas mediante el programa «Sé parte de tu Municipio», lo que representa el 45,3% de los planteos registrados. Otras nueve solicitudes estaban en ejecución, 20 permanecían sin iniciar y 12 habían sido consideradas no viables.

Los datos surgen del Informe de Gestión Municipal, elaborado con asistencia técnica de la Universidad CLAEH, publicado en octubre de 2026. El relevamiento de las demandas se realizó entre septiembre y octubre de 2025, mientras que su estado de ejecución fue actualizado a agosto de 2026.

El documento presenta un porcentaje de atención del 57%, pero ese indicador reúne tanto las demandas finalizadas como aquellas que todavía estaban en proceso. La distinción resulta importante: menos de la mitad de los planteos vecinales habían alcanzado una resolución efectiva mediante su finalización.

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Si se excluyen las 12 solicitudes declaradas inviables, el porcentaje de finalización asciende al 54% de las restantes 63 demandas.

Diferencias entre barrios

El desglose territorial muestra resultados desiguales.

El Cerro presenta el mayor número de solicitudes, con 13 planteos, de los cuales diez fueron finalizados, uno estaba en ejecución y dos fueron declarados no viables. No registraba demandas pendientes de inicio.

Además de alcanzar el porcentaje más alto de finalización, el barrio concentra casi el 30% de todas las solicitudes terminadas en el programa.

En el extremo opuesto aparece Centenario, con nueve demandas, de las cuales solamente dos habían sido finalizadas. Otras tres no habían comenzado, una estaba en ejecución y tres fueron consideradas inviables.

La diferencia entre ambos barrios supera los 54 puntos porcentuales en la tasa de finalización, aunque el informe no permite establecer las causas de esa distancia.

En Mihanovich, de ocho solicitudes registradas, tres estaban finalizadas, dos en ejecución, dos pendientes de inicio y una fue considerada no viable.

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Saravia contabiliza siete demandas, con solamente dos finalizadas. En Zagarzazú, también con siete planteos, tres permanecían sin comenzar.

Este último barrio comparte con Centenario la mayor cantidad de solicitudes pendientes de inicio. Entre ambos reúnen seis de las 20 demandas que todavía no habían ingresado en etapa de ejecución.

En Lomas, dos de los cinco planteos estaban finalizados y otros dos en ejecución. Una situación similar aparece en el agrupamiento integrado por Centro, Tanque, Complejo y Molino Viejo, donde cuatro de cinco solicitudes habían recibido alguna intervención, aunque solamente tres estaban terminadas.

Colonia Estrella, por su parte, registraba dos demandas finalizadas, dos sin comenzar y una no viable. En San Francisco, la mitad de los cuatro planteos había sido concluida.

Los agrupamientos de Parques y Jardines y Molino, por un lado, y San José, Atún, Villa María y Progreso, por otro, registraban una demanda finalizada de tres presentadas.

Infraestructura y espacios públicos, las principales preocupaciones

La distribución temática permite identificar las prioridades planteadas durante las instancias de participación.

De las 75 demandas, 51 corresponden a desarrollo territorial, infraestructura y espacios públicos, equivalentes al 68% del total.

La seguridad vial y la gestión de residuos reúnen otras 14 solicitudes, siete por categoría. En conjunto, estos temas concentran casi el 87% de los planteos.

Las restantes demandas se distribuyen entre convivencia, tránsito, urbanismo, gestión y deporte.

Esta concentración muestra que las inquietudes expresadas en el programa estuvieron vinculadas principalmente a las condiciones del entorno urbano y los servicios de los barrios.

Sin embargo, los datos no permiten identificar cuáles fueron las intervenciones concretas solicitadas ni determinar qué tipos de demandas registraron mayores avances.

Qué muestran los números y qué falta conocer

Las 20 solicitudes pendientes de inicio representan el 26,7% del total. Se trata de planteos recogidos durante 2025 que, al cierre de agosto de 2026, todavía no habían comenzado a ejecutarse.

Por otra parte, las 12 demandas consideradas no viables equivalen al 16%. El documento no detalla las razones de esas decisiones, por lo que no puede establecerse si respondieron a limitaciones presupuestales, dificultades técnicas o cuestiones de competencia institucional.

También existen limitaciones para comparar el desempeño de los barrios. El informe contabiliza la cantidad de solicitudes, pero no incorpora información sobre los costos, la magnitud de las obras, los plazos previstos ni los recursos destinados a cada territorio.

Por esa razón, una mayor cantidad de demandas finalizadas no necesariamente significa que se haya realizado una inversión superior o que la gestión haya sido más eficiente.

El material tampoco permite conocer la evolución mensual de las intervenciones ni identificar qué solicitudes pudieron haberse completado después de agosto.

El balance ofrece, por tanto, dos resultados verificables: 34 demandas concluidas y 29 que seguían pendientes de finalización, entre las que estaban en ejecución y las que todavía no habían comenzado.

A ello se suman las 12 declaradas inviables, cuyo fundamento no aparece detallado.

El programa permitió reunir planteos de distintos sectores de Carmelo y establecer un registro de respuestas municipales. Los datos disponibles muestran avances en su ejecución, pero también diferencias territoriales y una cantidad considerable de asuntos abiertos.

Para evaluar con mayor precisión sus resultados será necesario conocer el estado actualizado de cada solicitud, las razones de los retrasos y las características de las intervenciones realizadas.

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Fuente: Informe de Gestión Municipal del programa «Sé parte de tu Municipio», elaborado con asistencia técnica de la Universidad CLAEH, octubre de 2026, con información actualizada a agosto de 2026. Análisis de los datos oficiales.